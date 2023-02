Le occupazioni in campo scientifico sono quelle che ancora oggi offrono le migliori prospettive, sia per quanto riguarda la continuità lavorativa che per quanto attiene alla retribuzione. Coloro che trovano un impiego in questo settore dunque possono considerarsi decisamente fortunati, anche se – va detto – hanno alle spalle anni di duro lavoro e di sacrifici. Le posizioni aperte nei vari contesti scientifici infatti sono ancora oggi numerose, al punto tale che diverse aziende faticano a trovare candidati che siano idonei. Vediamo dunque insieme quali sono i requisiti che occorre possedere per operare in questo ambito ed avere successo a livello professionale.

Il percorso di studi necessario per lavorare nella scienza

Per lavorare in campo scientifico, indipendentemente da quella che sia la professione nello specifico, è necessario innanzitutto seguire un percorso di studio ben preciso. In tutti i casi infatti è previsto il possesso di una laurea e spesso la triennale non è assolutamente sufficiente: occorre come minimo la magistrale se non addirittura un master o un dottorato.

Naturalmente, il titolo accademico ed i risultati conseguiti incidono sul ruolo che si può ricoprire all’interno dell’azienda. Rimane però il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi, quando si tratta dell’ambito scientifico è difficile che si riesca a trovare un lavoro senza una laurea.

Le competenze necessarie per lavorare in ambito scientifico

Anche se i lavori in ambito scientifico possono essere parecchi ed alquanto vari, ci sono competenze che possiamo considerare universali in questo settore in quanto sempre richieste. Vediamo quali.

Conoscenza della lingua inglese

La conoscenza della lingua inglese è ormai un requisito indispensabile in molteplici ambiti professionali ed a maggior ragione nel settore scientifico. Seguire un corso inglese B1 online può rivelarsi sempre utile indipendentemente dal ruolo che si deve ricoprire, ma in alcuni contesti potrebbe essere necessaria una conoscenza più avanzata della lingua.

Capacità di analisi

Indispensabile per chiunque intenda operare in ambito scientifico è naturalmente la capacità di analisi dei dati, nonché un’ottima conoscenza della matematica. D’altronde, parliamo di un settore in cui l’analisi e la catalogazione di dati è il pane quotidiano e si tratta dunque della base.

Capacità di lavorare in team

Fondamentale in moltissimi ambiti professionali ma in modo particolare nel settore scientifico è la capacità di lavorare in team. Spesso infatti i vari progetti prevedono la partecipazione di numerose figure, ognuna con una specializzazione differente, che devono essere in grado di collaborare al meglio.

Padronanza degli strumenti scientifici

In base al ruolo che si ricopre e al settore specifico in cui si lavora, infine, è assolutamente importante che chi opera in ambito scientifico abbia un’ottima padronanza degli strumenti che gli competono. Questo è infatti un settore in cui si utilizzano programmi, software e strumentazioni spesso all’avanguardia, che necessitano in alcuni casi di anni di studio per essere utilizzati al meglio.

Problem solving

Infine, indispensabile in quasi tutti i lavori e anche in quelli che appartengono all’ambito scientifico è il problem solving, ossia la capacità di risolvere tempestivamente imprevisti e problemi che dovessero presentarsi durante la propria attività.