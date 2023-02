Correre è un’attività fisica che apporta numerosi benefici per la salute, tra cui la riduzione del rischio di malattie cardiache, la perdita di peso e l’aumento della resistenza. Tuttavia, correre in eccesso può causare stress eccessivo sul corpo e portare a infortuni e problemi di salute.

Un recente studio pubblicato su Frontiers in Psychology ha indagato se il concetto di evasione può aiutarci a comprendere meglio la relazione tra corsa, benessere e dipendenza dall’esercizio.

Il corpo umano è progettato per la corsa, ma come con qualsiasi attività fisica, l’eccesso può causare problemi. Correre troppo e troppo spesso può causare sovraccarico articolare e muscolare, causando infiammazioni e dolori. Inoltre, l’eccesso di corsa può causare un aumento dell’ormone dello stress cortisolo, che può portare a problemi di salute mentale come ansia e depressione.

Per evitare questi problemi, è importante seguire un programma di allenamento equilibrato che preveda una varietà di attività fisiche e giorni di riposo adeguati. È anche importante ascoltare il proprio corpo e fermarsi se si avvertono segni di sovraccarico o infortunio.

Inoltre, è importante variare il proprio allenamento per evitare di sovraccaricare sempre gli stessi muscoli e articolazioni. Ad esempio, si può alternare la corsa con altre attività come il nuoto, la bicicletta o il pilates per dare una pausa ad alcune parti del corpo.

L’esercizio eccessivo è una trappola

Correre per mantenersi in forma e migliorare la salute fisica e mentale è una pratica comune a molte persone. Tuttavia, alcune persone possono sviluppare dipendenza dall’esercizio, una forma di dipendenza dall’attività fisica che può causare problemi di salute. Un recente studio condotto da Frode Stensengh e dal suo team ha indagato se il concetto di evasione dalla realtà può aiutarci a comprendere la relazione tra corsa, benessere e dipendenza dall’esercizio.

L’evasione si riferisce alla tendenza a utilizzare le attività per evitare o dimenticare cose spiacevoli o noiose. In altre parole, molte delle nostre attività quotidiane possono essere interpretate come evasione. L’evasione dalla realtà può avere effetti positivi, come ripristinare la prospettiva o fungere da distrazione dai problemi che devono essere affrontati. Tuttavia, può anche avere effetti negativi, come sopprimere sentimenti sia positivi che negativi e portare all’evitamento.

In generale, la chiave per beneficiare dei benefici della corsa senza soffrire gli effetti negativi dell’eccesso di stress è quella di trovare un equilibrio tra l’allenamento e il riposo. Con un programma di allenamento equilibrato e l’ascolto del proprio corpo, si può godere dei benefici della corsa senza compromettere la propria salute.

Questo studio suggerisce che l’evasione dalla realtà può avere un impatto significativo sulla relazione tra benessere e dipendenza dall’esercizio. La corsa può essere un’attività positiva se utilizzata come forma di espansione personale. Ma può diventare un problema se usato come una forma di autosoppressione. È importante essere consapevoli delle nostre motivazioni per correre e assicurarci che non stiamo usando l’esercizio come un modo per evitare problemi o sentimenti spiacevoli.