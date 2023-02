Una novità molto interessante riguardante i messaggi vocali sta per arrivare su WhatsApp. Dopo aver introdotto l’amata possibilità di velocizzarli, ora, il servizio di messaggistica vuole portare in campo una funzione i grado di trascriverli in messaggio di testo. Curiosi di saperne di più a riguardo? Andiamo a scoprire tutti i dettagli insieme.

Vi è mai capitato di ricevere un messaggio vocale in un momento in cui non potevate assolutamente ascoltarlo? Se sì, sapete bene quanto può essere frustrante dover bloccare la conversazione fino a quando non si può ascoltare l’audio. A ragione di ciò, WhatsApp è al lavoro su una funzione per rendere “l’ascolto” dei messaggi audio agevole in ogni occasione. Ecco in che modo.

WhatsApp: trascrivere i messaggi vocali per “ascoltarli” in ogni occasione

Whatsapp sta lavorando alla funzione di trascrizione messaggi audio da oramai diversi mesi. Tuttavia, pare, che ad un certo punto abbia deciso di interrompere lo sviluppo. Nelle scorse ore, il rilascio di una beta per dispositivi iOS con nuovi dettagli in merito alla funzione ha riacceso le speranze. La funzione di trascrizione dei messaggi vocali sembra essere di nuovo in lavorazione! Pochi sono i dettagli in merito ad essa. Ciò che sappiamo è che sarà disponibile, almeno inizialmente, solo per alcune lingue e che si potrà attivare con un pulsante dedicato posizionato vicino alla nota audio. La funzione permetterà di trascrivere automaticamente tutto il vocale per leggerlo come se fosse un semplice messaggio di testo.

Come abbiamo già accennato, la funzione risulta essere attualmente in fase di sviluppo. Al momento, non abbiamo informazioni in merito al suo possibile lancio al pubblico. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.