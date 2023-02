La ricerca sul web cambierà di nuovo forma, lo ha affermato Microsoft che ha annunciato una versione del motore di ricerca Bing tutto reinventata, basata sulla nuova tecnologia ChatGPT, insieme a una versione del web browser Edge e una chat con tecnologia OpenAI e intelligenza artificiale generativa.

Il nuovo Bing è oggi disponibile per desktop in anteprima limitata solo per alcuni utenti, mentre la versione mobile arriverà solamente la prossima settimana. Si considera questo evento come l’inizio di una nuova era, ha aggiunto nel corso dell’evento Sam Altman, CEO di OpenAI, suggellando la collaborazione con Microsoft, prima per quanto riguarda Azure e ora Bing.

Microsoft, arriva il nuovo Bing basato sulla tecnologia ChatGPT

Il nuovo Bing si basa su un modello di linguaggio di nuova generazione chiamato Prometheus, più potente e versatile rispetto a ChatGPT, e ottimizzato per la ricerca. Il nuovo modello offre diversi miglioramenti relativi alla pertinenza delle risposte rispetto a collegamenti Web specifici, mentre disporrà di informazioni più aggiornate e godrà di un miglioramento della geolocalizzazione all’interno di un’infrastruttura di sicurezza potenziata.

Microsoft ha quindi accelerato i tempi, cercando di sfruttare l’ondata di interesse che si è venuta a creare sull’intelligenza artificiale con il successo di ChatGPT, nella speranza di rivoluzionare il mondo dei motori di ricerca e anticipare Google. Ci sono 10 miliardi di query di ricerca al giorno, ma stimiamo che la metà di esse rimanga senza risposta. Questo perché le persone utilizzano la ricerca per fare cose per le quali non era stato originariamente progettato. È ottimo per trovare un sito Web, ma per domande o attività più complesse troppo spesso non è all’altezza.

