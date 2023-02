Giove era già il pianeta re del sistema solare, ma grazie a un nuovo studio è diventato il re supremo, in quanto ha il maggior numero di lune. Sono state confermate dodici nuove lune scoperte in orbita attorno a Giove, portando il conteggio da 80 a 92 e abbattendo Saturno, che ha 83 lune. Quest’ultime appena scoperte sono davvero piccole e la maggior parte di loro hanno orbite molto ampie.

Nove delle 12 lune impiegano più di 550 giorni per orbitare attorno al gigante gassoso. Queste lune lontane orbitano anche intorno a Giove con un moto retrogrado, il che significa che si muovono nella direzione opposta alla rotazione di Giove. Le loro orbite distanti e retrograde probabilmente significano che questi oggetti erano asteroidi e alla fine sono stati catturati dalla gravità di Giove.

Scienza, Giove fa il record di lune nel sistema solare

Le lune sono state scoperte tra il 2021 e il 2022, ma prima che potessero essere confermate ufficialmente, le loro orbite dovevano essere tracciate. Ora tutti e 12 sono stati ufficialmente confermati. I satelliti naturali più noti di Giove sono le sue quattro lune galileiane, che prendono il nome dall’astronomo Galileo Galilei, che le osservò nel 1610. Includono Io, con i suoi laghi di lava e le enormi eruzioni vulcaniche; Europa, con il suo guscio ghiacciato e l’oceano d’acqua interno; Ganimede, la luna più grande del sistema solare; Callisto, la luna più craterizzata del sistema solare.

La speranza degli esperti è che, in futuro, sia possibile osservarne da vicino almeno una, in modo da determinarne meglio l’origine. Se Giove e Saturno hanno decine e decine di piccoli satelliti naturali è perché lune un tempo più grandi sono andate in frantumi in seguito all’impatto con comete o asteroidi. Lo stesso vale per Urano, che di lune ne ha 27, e Nettuno che ne ha 14. Tuttavia questi ultimi due pianeti sono così lontani che attualmente è difficile individuare eventuali altre lune più piccole. Sappiamo invece che le lune di Marte sono soltanto due e che la Terra ne ha una, mentre Venere e Mercurio ne sono privi.

La prima missione a raccogliere dati sulle nuove lune potrà probabilmente essere Juice (Jupiter Icy Moon Explorer), che l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) si prepara a lanciare in aprile. Nel 2024 è prevista una seconda missione diretta a Giove, Europa Clipper, della Nasa.

Foto di François da Pixabay