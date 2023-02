La frutta è un ottima fonte di antiossidanti e vitamine, l’ideale per una dieta sana e per un regime alimentare volto alla perdita di quei chili di troppo che abbiamo accumulato durante l’inverno. Alcuni dietisti statunitensi, hanno dato qualche consiglio sulla frutta migliore da consumare al mattino per aumentare il metabolismo e ottenere il massimo per perdere peso.

La frutta migliore per dimagrire

Johna Burdeos, dietista registrata e scrittrice di salute, assieme a Dana Ellis Hunnes PhD, MPH, dietista clinica del l’UCLA Medical Center e assistente professoressa alla UCLA Fielding School of Public Health, sono concorde nell’affermare che la frutta migliore da mangiare al mattino sono mirtilli, pompelmi, meloni e banane.

Questi frutti sono infatti facilmente abbinabili ad altri alimenti idonei per la colazione e rendono sufficientemente sazi. Sono inoltre ricchi di vitamine e antiossidanti necessari per una sana perdita di peso ed una buona salute in generale. Ma vediamo meglio nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali di questi frutti e perché ci aiutano a dimagrire.

I mirtilli e il pompelmo sono un ottimo inizio di giornata

I mirtilli contengono un flavonoide, l’antocianina, che aiuta il corpo a produrre adiponectina, un ormone collegato ad un livello più basso di glucosio, una riduzione del desiderio di cibo e un aumento del metabolismo. Inoltre i mirtilli hanno anche un basso contenuto calorico, sono quindi ottimi per un regime alimentare ipocalorico.

Secondo Hunnes inoltre questo tipo di frutta è “ricca di fibre, piena d’acqua e povera di calorie. [I miritilli] Ti fanno sentire quindi più pieno con meno calorie. Il consumo regolare di mirtilli è legato anche ad un minor rischio di malattie cardiache e declino cognitivo.”

Tra la frutta ottima al mattino, anche il pompelmo è una buona scelta. Questo agrume è infatti una grande fonte di fibre e sostanze nutritive, oltre ad essere particolarmente ricco di vitamina C, vitamina A e antiossidanti. Anche il pompelmo ha poche calorie, assieme ad una buona quantità di acqua, ottimi dunque anche per l’idratazione.

Inoltre, come spiega Burdeos, “i pompelmi sono bassi nella scala dell’indice glicemico, il che significa che hanno un rilascio più lento di zucchero nel flusso sanguigno. Una dieta a basso indice glicemico può aiutare con la perdita di peso sebbene la ricerca su questo sia limitata”.

Meloni e banane: dolcezza, gusto e ottime qualità

Il melone è un’altra opzione di frutta a basso contenuto calorico ideale per la colazione. Come spiega Burdeos, sono anche ricchi di acqua, ottimi dunque per l’idratazione e una maggiore sensazione di pienezza, con poche calorie. “I meloni possono essere anche aggiunti a cereali, yogurt e frullati”.

Secondo Hunnes, anche le banane sono ottime da mangiare ogni mattina per aumentare il metabolismo e perdere peso. “Anche le banane meno mature possono essere una buona scelta a causa del loro amido resistente. Mentre quando sono più verdi i loro carboidrati impiegano più tempo per essere digeriti e assorbiti. Fanno bene al microbioma e ciò può aiutare con la perdita di peso e l’apporto calorico complessivo”.

La banana è infatti un frutto con un alto contenuto di fibre e la ricerca mostra che una dieta ricca di fibre può aiutare con la perdita di peso in quanto i cibi ricchi di fibre danno una maggiore sazietà.

Frutta a colazione e un piano alimentare ben studiato sono il segreto per mantenere la linea

Per una colazione ideale dunque, si può preparare una bella macedonia con tutti questi frutti, magari aggiungendovi noci, yogurt greco, latte, farina d’avena, yogurt vegetale o un frullato.

Ovviamente si tratta solo di frutta dalle ottime qualità, ma non è certo un cibo miracoloso. Non basta di certo fare colazione con questo tipo di frutta per dimagrire magicamente. Per perdere peso infatti, e nel modo corretto, bisogna seguire un alimentazione sana ed equilibrata e che sia adatta alla nostra particolare condizione fisica.

Sempre meglio rivolgersi infatti al proprio medico oppure ad un nutrizionista o dietologo, per sviluppare un pian alimentare che sia adatto alle nostre esigenze e alle nostre condizioni fisiche e cliniche.

Foto di congerdesign da Pixabay