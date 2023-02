Il mercato della tecnologia si sa, non dorme mai grazie alla continua e repentina introduzione di nuovi sistemi in grado di modificare il nostro modo di acquistare prodotti e servizi, ma anche di pagare per questi.

Decisamente sotto gli occhi di tutti, si stanno manifestando ogni giorno, dei nuovi metodi di pagamento, così rivoluzionari da essere considerati quasi di nicchia.

Il loro compito è quello di riuscire ad avvicinare anche i consumatori più esigenti e all’avanguardia, offrendo soluzioni sempre più sicure, controllate e convenienti rispetto ai tradizionali metodi di pagamento con carte obsolete e bonifici bancari.

Ma riusciranno davvero ad essere così innovativi e vantaggiosi come promettono? Scopriamolo subito.

L’adozione delle Criptovalute si espande

Le criptovalute, uniche nel loro genere, delle quali le più conosciute sono Bitcoin, Ethereum e Litecoin, stanno prendendo piede sempre più velocemente come mezzo di pagamento, poiché fuori da qualsiasi influenza governativa.

Il loro utilizzo è davvero semplice: per versare un importo, dovrete avere un wallet, meglio noto come portafoglio digitale, che sia in grado di convertire in tempo reale il valore della transazione da Bitcoin ad Euro.

È bene però specificare, che affinchè questo sia possibile, naturalmente risulta indispensabile possedere l’importo del quale si necessita, nel proprio wallet.

Inoltre, se disponete di un’attività commerciale alla quale volete aggiungere un pizzico di tecnologia, per poter ricevere pagamenti in criptovalute, avrete bisogno semplicemente di un POS in grado di accettare questa tipologia di moneta.

Pagamenti tramite QR code

Tutti noi, soprattutto con la comparsa del Covid, ci siamo abituati a vedere dei codici QR un po’ ovunque, per il green pass, per il menù del ristorante, per i biglietti dei mezzi di trasporto e altro, ma sapevate che è anche possibile saldare i conti con esso?

I pagamenti tramite QR code sono molto apprezzati in tutto il mondo grazie alla loro velocità e facilità: non serve altro che scansionare il codice con il proprio cellulare e il gioco è fatto.

Da non sottovalutare è anche la sua sicurezza, infatti tramite di esso, non avviene uno scambio di soldi, ma solo di informazioni.

E per il fattore igienico? Esatto, non sarà più necessario maneggiare contanti e questo è sicuramente un metodo molto valido per fermare la diffusione di eventuali batteri.

Se invece siete degli esercenti e state pensando di offrire la possibilità di pagare tramite un codice QR, nulla di più semplice: in rete vi sono numerosi generatori, con i quali dovrete solamente selezionare il tipo di informazione che desiderate trasformare e dare via all’esecuzione.

Il P2P è sempre ricco di sorprese

Il sistema peer-to-peer, come Venmo e Postepay, hanno conquistato il pubblico grazie all’estrema facilità con la quale è possibile inviare e ricevere denaro tra privati, con pochi e semplici passaggi.

Questa tipologia di pagamento infatti, rende possibile il trasferimento di denaro in modo del tutto istantaneo tramite solo un’applicazione, dalla quale i soldi vengono prelevati da una carta di credito o debito, oppure un conto corrente.

Tra i suoi cavalli di battaglia vi è sicuramente la rapidità con la quale è possibile iscriversi: una volta scelta l’applicazione da scaricare ed eseguiti i pochissimi step utili per registrarsi, sarà solamente necessario attendere l’attivazione.

Arrivati a questo punto, sarete già pronti per eseguire il vostro primo saldo, scegliendo comodamente il destinatario, dai vostri contatti in rubrica.

Ma se colui a cui vogliamo inviare i soldi non ha scaricato l’app sul suo dispositivo? Niente paura, riceverà un sms sul cellulare, nel quale verrà informato dell’operazione, con allegato l’invito ad iscriversi al servizio per ricevere la somma.

Sempre parte di questa famiglia, è impossibile non menzionare anche il noto metodo di pagamento Skrill, conosciuto soprattutto nel mondo del Casinò, grazie alla sua semplice registrazione, veloci transazioni e sicurezza a livello bancario.

È impossibile rimanerne delusi poichè all’interno del suo wallet è disponibile una vasta gamma di opzioni per pagare nei Casinò con skrill e prelevare fondi dai conti di gioco, rendendo l’esperienza sicura e conveniente.

Il futuro con la Biometria

Per quanto il termine biometria possa sembrare un concetto fantascientifico, in realtà tutti noi abbiamo iniziato a familiarizzare con esso già tempo senza nemmeno rendercene conto, ma di cosa si tratta realmente?

Purtroppo, le tradizionali password risultano il più delle volte vulnerabili, andando così a creare gravi danni, ecco perché è nata la necessità di un sistema più sicuro: il riconoscimento tramite l’analisi delle caratteristiche biologiche del soggetto.

Tramite la biometria infatti, la sicurezza viene posta decisamente su un trampolino di lancio, aggiudicandosi il titolo di mezzo di autenticazione più sicuro.

Sicuramente abbiamo risvegliato in voi la curiosità e non è difficile immaginare che sarete ansiosi di scoprire il metodo che utilizzano per l’individuazione.

Questo sistema, per limitare al minimo il margine di errore, si basa su due diverse tipologie di riconoscimento biometrico: i macroelementi e microelementi.

Il primo analizza la forma della bocca, l’ampiezza del naso, delle orecchie e la struttura ossea del viso, mentre il secondo si concentra sulle ramificazioni delle vene o la distanza tra un occhio e l’altro.

Sarà sicuramente in grado di facilitarvi la vita, infatti oltre alla sua sicurezza, non dovrete più impegnarvi per memorizzare quei lunghi e noiosi codici, decisamente un notevole passo avanti per il mercato.

Risulta evidente a questo punto che le nuove tecnologie stanno decisamente rivoluzionando il mondo degli acquisti e dei pagamenti, ma saranno in grado di prendere definitivamente piede o verranno spazzate via da sistemi ancora più innovativi?