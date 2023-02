Hogwarts Legacy è senza alcun dubbio il gioco del momento. Questo videogioco di ruolo open world è ufficialmente uscito venerdì per le console di ultima generazione e PC. Inoltre entro la fine dell’anno per Nintendo Switch, ma per i più curiosi, che hanno fatto una pazzia hanno ottenuto l’accesso anticipato a partire dal 7 febbraio. In effetti questo gioco sta dominando e spopolando su Twitch, la piattaforma di live streaming.

Sviluppato da Avalanche Software, Hogwarts Legacy è ambientato nel magico mondo di Harry Potter durante il 1800. Giochiamo nei panni di uno studente trasferito del quinto anno che ha un’affinità per la magia antica e deve usare questa abilità per prevenire una crescente ribellione dei goblin. Ovviamente considerando il periodo storico non potremmo fare riferimento ad Harry Potter ed ai suoi amici.

Twitch, Hogwarts Legacy spopola sulla piattaforma live streaming

Potremmo invece creare il nostro mago o la nostra strega, imbarcandoci in varie attività tra cui la preparazione di pozioni e la raccolta di piante. Possiamo inoltre imparare pozioni imperdonabili se vogliamo diventare dei veri e propri cattivi. In ogni caso, questo è un Harry Potter open world RPG, quindi non importa il giudizio, che provenga dal gioco o dalla community, era destinato a diventare popolare. Secondo il sito di analisi dei dati TwitchTracker, Hogwarts Legacy ha registrato un picco di visualizzazioni simultanee di oltre 1,2 milioni tra il 6 e il 7 febbraio. Il gioco si è classificato al sesto posto assoluto sul sito, con oltre 16 milioni di ore guardate negli ultimi giorni.

In breve, Hogwarts Legacy è ora più popolare di Cyberpunk 2077 ed Elden Ring al culmine dei loro lanci. I numeri qui sono selvaggi. Questo gioco era destinato a essere popolare, indipendentemente da come il discorso si fosse esaurito. È stato uno dei giochi Steam più preordinati secondo il tracker delle vendite di software e hardware VGChartz. E con solidi punteggi sembra che mentre il dibattito infuria, Hogwarts Legacy potrebbe essere la più grande uscita del 2023 finora.

Immagine via Epic Game