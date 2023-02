Se ormai quando si parla di un’intelligenza artificiale sembra sempre di più di proiettarsi in un film fantascientifico. Una delle novità è che un sistema del genere ha recentemente fatto volare un aereo da addestramento per 17 ore. Non si parla di un semplice simulatore a terra, ma proprio un velivolo apposito, il Lockheed Martin VISTA X-62A. Il software ha di fatto imitato un pilota umano.

Un’intelligenza artificiale in grado di guidare un aereo

Le parole del direttore della ricerca della US Air Force Test Pilot School: “VISTA ci consentirà di parallelizzare lo sviluppo e il test di tecniche di intelligenza artificiale all’avanguardia con nuovi progetti di veicoli senza equipaggio. Questo approccio, combinato con test mirati sui nuovi sistemi di veicoli man mano che vengono prodotti, maturerà rapidamente l’autonomia per le piattaforme senza equipaggio e ci consentirà di fornire capacità tatticamente rilevanti al nostro caccia da guerra.”

La compagnia aereonautica che lavora ha stretto contratto con il governo degli Stati Uniti ha permesso proprio all’Air Force di aggiornare il suddetto velivolo. È stato aggiunto il Model Following Algorithm e il System for Autonomous Control of the Simulation della stessa compagnia. I due sistemi integrati insieme sono in grado di permette all’aereo di volare da solo in modo avanzato, non una semplice progressione lineare.

La guerra è un propulsore particolare potente quando si parla di sviluppo tecnologico I sistemi di intelligenza artificiale non fanno eccezione e proprio tale industria ha investito molto in tal senso. Sarà interessante, e spaventoso, vedere nel futuro cosa potrà succedere.