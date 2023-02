La personalizzazione delle etichette adesive è sì una questione di grafica, ma non solo. Le etichette hanno un notevole impatto visivo e rappresentano una parte importante del packaging. Esse lavorano sul favorire il ricordo della marca e del prodotto, potenziano la comunicazione dell’azienda, fungono da driver d’acquisto per il consumatore. Sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla personalizzazione della stampa, consente di raggiungere tali obiettivi. Le etichette personalizzate in funzione del prodotto e del brand sono uno strumento indispensabile per la marca che punta a differenziarsi e a posizionarsi in modo preciso nella mercato di riferimento.

I vantaggi offerti dalla stampa personalizzata

Grazie alla personalizzazione della stampa il consumatore potenziale può essere coinvolto e interessato anche sotto il profilo emozionale; il modo in cui la qualità di un prodotto viene percepita passa infatti attraverso il coinvolgimento della vista ma anche degli altri sensi. Si pensi alle etichette personalizzate con finiture ad hoc, capaci di suscitare interesse in virtù delle gradevoli sensazioni che vengono trasmesse al tatto. Un effetto di questo tipo può essere ottenuto con il rilievo serigrafico 3d, lavorazione che conferisce un leggero spessore a un elemento dell’etichetta, o con la plastificazione opaca soft-touch, che rende l’etichetta resistente e al tempo stesso la nobilita con un effetto vellutato particolarmente soffice.

Questi sono soltanto due tra le numerose opzioni con cui è possibile configurare etichette in modo professionale; la stampa online di etichette in bobina consente, infatti, di personalizzare ogni etichetta in modo specifico, attraverso tanti parametri diversi che incidono sia sull’estetica sia su resistenza e durata.

Quello di LabelDoo è uno dei configuratori più efficienti in tal senso. Prima di tutto, è di facile utilizzo ed è adatto ad etichette di qualunque settore, dall’alimentare a quello cosmetico e chimico; consente poi di visualizzare subito sia il preventivo totale di spesa sia il costo della singola etichetta in funzione della quantità e della data di consegna.

Per la configurazione si inizia dal formato, dimensioni, materiale di stampa e tipo di applicazione, passando poi alle nobilitazioni e, infine, alle quantità.

Etichette adesive: qual è il formato giusto?

Sin dalla prima progettazione delle etichette adesive è opportuno definire la loro forma. Il formato deve consentire di indicare tutte le informazioni utili, ma al tempo stesso può lavorare anche per catturare l’attenzione dei consumatori. La decisione – tra forme regolari, personalizzate o formato fronte-retro – dipende sia dal settore di riferimento del prodotto che dalla tipologia di supporto. Il formato personalizzato dà maggiore libertà, ad esempio, quando l’etichetta è destinata a un articolo esclusivo e si vuol giocare anche con la sua forma; quello fronte-retro è invece particolarmente utile per bottiglie e contenitori su cui è necessario riportare un numero maggiore di informazioni.

Personalizzare i materiali

Altro parametro da scegliere con le dovute attenzioni è il materiale di stampa. Quando si personalizza l’etichetta, infatti, insieme all’estetica vanno valutati gli aspetti tecnici, come la superficie su cui verrà applicata l’etichetta adesiva, la destinazione d’uso del prodotto e il contributo che il materiale di stampa può fornire alla comunicazione del prodotto e della marca. Il configuratore LabelDoo permette di scegliere fra diverse tipologie di materiali: le carte patinate, i polipropileni, i polietileni, le carte per vini, spumanti e spirits, le eco-friendly, le carte barrierate, con soluzioni differenti a seconda degli utilizzi previsti e dei vari supporti.

Un ottimo aiuto nella scelta del supporto giusto è il campionario carte, gratuito per tutti i possessori di partita Iva che necessitano di avere sempre a disposizione una raccolta dei materiali da vedere e toccare dal vivo.