Sono sempre più le possibilità che WhatsApp fornisce sul suo servizio di messaggistica. Nell’ultima beta per dispositivi Android, ad esempio, la casa ha deciso di aggiungere una sezione completamente nuova, “Messaggi salvati”. In questa, è possibile raccogliere i messaggi effimeri “salvati” in chat. Curiosi di saperne di più? Andiamo a scoprire la funzione nel dettaglio.

I messaggi effimeri di WhatsApp sono quei messaggi che scompaiono dopo che il destinatario li ha visualizzati. WhatsApp ha pensato ad una funzione in grado di dare la possibilità di preservare questi messaggi in chat. Tutto ciò che bisogna fare è tenere premuto su un messaggio effimero in chat prima della sua scomparsa per “salvarlo”. Cosa significa?

WhatsApp: come funzionano i messaggi salvati

La sezione messaggi salvati altro non è che la variante della sezione “messaggi importanti”, ma esclusiva di tutti i messaggi effimeri. Quando un utente decide di mantenere un messaggio effimero in chat, tenendo premuto su di esso, questo verrà aggiunto nella sezione. In questo modo, sia il mittente che il destinatario potranno recuperarlo facilmente e, volendo, anche eliminarlo. La sezione è specifica per singola chat, come quella dei messaggi importanti, ed è raggiungibile semplicemente aprendo la chat e cliccando sul nome del contatto in alto.

Come abbiamo già accennato, la novità risulta essere attualmente disponibile solo per i beta tester. Ciò significa che bisognerà aspettare ancora un po’ prima di vederla arrivare nella versione aperta al pubblico. Tuttavia, non dovrebbe mancare molto. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com