Quando si parla di droghe, l’argomento è sempre controverso anche quando quest’ultime possono offrire un effettivo aiuto a persone con diversi disturbi mentali. Nuovi studi stanno mostrando sempre di più la possibilità di usare quelle con gli effetti psicadelici per trattare i disturbi da stress post-traumatico e non solo. Dolore cronico, depressione e disturbo ossessivo-compulsivo. Integrare le capacità di queste sostanze in nuovi trattamenti potrebbe quindi essere la necessaria da seguire.

Al momento sono due le droghe psichedeliche studiate per trasformarle in trattamenti validi. Si parla dell’MDMA e della psilocibina. Vengono di fatto già usate per tenere sotto controllo alcuni disturbi, rispettivamente proprio il disturbo da stress post-traumatico e diverse tipologie di depressione, come il disturbo depressivo maggiore.

La nuova era delle droghe psichedeliche

Lo studio relativo all’MDMA è quello più promettente in quanto negli Stati Uniti la ricerca si trova al terzo stadio degli iter necessari all’approvazione tanto che entro la fine dell’anno potrebbe esserci una parere positivo delle autorità. In relazione c’è l’uso dell’LSD che può essere d’aiuto per le persone con un disturbo ossessivo-compulsivo. Un aspetto importante di tutte queste droghe però non è il semplice uso, ma l’accoppiata a forme di psicoterapia.

Le parole della dottoressa Jennifer Mitchell, professore alla scuola di medicina dell’Università della California: “I farmaci finora sembrano essere abbastanza efficaci. Penso che una chiave, tuttavia, sia che in genere vengono somministrati insieme a qualche forma di psicoterapia. Quello che sappiamo ora è che l’ambiente in cui prendi le droghe psichedeliche è della massima importanza. Non è appropriato a questo punto cercare di assumere alcune di queste sostanze o replicare alcuni di questi protocolli da soli senza supervisione.”