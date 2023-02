Una neurotecnologia che stimola il midollo spinale migliora istantaneamente la mobilità del braccio e della mano, consentendo alle persone colpite da ictus da moderato a grave di svolgere più facilmente le normali attività quotidiane. Questo è quello che ha scoperto un nuovo studio dell’Università di Pittsburgh e della Carnegie Mellon University su Nature Medicine.

Per la prima volta da anni è stato scoperto che un paio di sottili elettrodi impiantati lungo il collo attivano circuiti neurali intatti, consentendo ai pazienti colpiti da ictus di aprire e chiudere completamente il pugno, sollevare il braccio sopra la testa o le piccole attività quotidiane. Inoltre la cosa più interessante è che dopo alcune settimane di utilizzo, alcuni di questi miglioramenti persistono quando la stimolazione viene disattivata, indicando strade entusiasmanti per il futuro delle terapie per l’ictus.

Ictus, la stimolazione del midollo spinale può migliorare la mobilità

I ricercatori hanno sviluppato un protocollo di stimolazione pratico e facile da usare adattando le tecnologie cliniche esistenti approvate dalla FDA che potrebbero essere facilmente trasferite all’ospedale e rapidamente trasferite dal laboratorio alla clinica. A livello globale, un adulto su quattro di età superiore ai 25 anni subirà un ictus nel corso della sua vita e il 75% di queste persone avrà deficit duraturi nel controllo motorio del braccio e della mano, gravemente limitando la loro autonomia fisica.

Al momento nessun trattamento è efficace per il trattamento della paralisi nella fase cronica dell’ictus, che avviene sei mesi dopo l’incidente. La nuova tecnologia ha il potenziale per offrire speranza alle persone che vivono con menomazioni che altrimenti sarebbero considerate permanenti. Lo sviluppo di soluzioni di neuroriabilitazione efficaci per le persone affette da questa condizione sta diventando sempre più urgente. Anche i lievi deficit derivanti da un ictus possono isolare le persone dalla vita sociale e professionale e diventare molto debilitanti, con menomazioni motorie del braccio e della mano che sono particolarmente faticose e impediscono le semplici attività quotidiane, come scrivere, mangiare e vestirsi.

Ottimizzare i protocolli di stimolazione per diversi livelli di gravità

La tecnologia utilizza una serie di elettrodi posizionati sulla superficie del midollo spinale per fornire impulsi di elettricità che attivano le cellule nervose all’interno del midollo spinale. Questa stessa tecnologia è già utilizzata per trattare il dolore persistente di alto grado. Inoltre, numerosi gruppi di ricerca in tutto il mondo hanno dimostrato che la stimolazione del midollo spinale può essere utilizzata per ripristinare il movimento delle gambe dopo una lesione del midollo spinale. Dopo anni di studi sugli animali ora i ricercatori ora possono provare questa tecnologia sugli esseri umani.

Stimolando questi nervi sensoriali, possiamo amplificare l’attività dei muscoli che sono stati indeboliti dall’ictus. È importante sottolineare che il paziente mantiene il pieno controllo dei propri movimenti: la stimolazione è assistiva e rafforza l’attivazione muscolare solo quando i pazienti cercano di muoversi. Gli effetti immediati della stimolazione consentono la somministrazione di un intenso allenamento fisico che, a sua volta, potrebbe portare a miglioramenti a lungo termine ancora più forti in assenza della stimolazione. Andando avanti, i ricercatori continuano ad arruolare altri partecipanti allo studio per capire quali pazienti con ictus possono beneficiare maggiormente di questa terapia e come ottimizzare i protocolli di stimolazione per diversi livelli di gravità.

Foto di fernando zhiminaicela da Pixabay