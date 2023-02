Per i malintenzionati, ogni occasione è buona per mettere in atto truffe di ogni tipo. In vista della festa della donna, questi hanno deciso di confezionare ad-hoc un messaggio tranello che ha come protagonista un noto marchio di gioielli. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Quanto sarebbe bello poter ricevere un gioiello costoso completamente gratis? É questo ciò che un messaggio sta proponendo a molte vittime su WhatsApp. Cadere nel tranello non solo poterà ad una bella delusione, ma anche ad una consistente perdita di soldi. Scopriamo come proteggersi dalla truffa.

WhatsApp: “tributo di Pandora per la festa della donna”

Il messaggio che gli utenti stanno ricevendo recita: “Tributo di Pandora per la festa della donna“, basta cliccare sul link per ricevere “in omaggio uno dei 5000 bracciali esclusivi messi in palio per l’occasione“. Per quanto possa sembrare allettante la proposta, come abbiamo già detto, si tratta di una truffa bella e buona. Se si clicca sul link, infatti, si viene rimandati ad un sito farlocco che imita quello di Pandora dove vengono chieste una serie di informazioni personali per “sbloccare” il premio. Ovviamente, tra queste, non possono mancare quelle relative ai conti bancari. Se si inseriscono, non si sblocca nessun premio, anzi, vengono prelevati soldi dal conto fino a svuotarlo del tutto.

Vista l’elevata diffusione della truffa, è stata l’azienda di gioielli Pandora a comunicare che non è in alcun modo affiliata a questa campagna ingannevole. La casa invita gli utenti a diffidare dai messaggi di questo tipo e di affidarsi solo ai canali ufficiali per avere notizie sui suoi prodotti. Se ricevete il messaggio, quindi, la cosa da fare è ignorarlo completamente.