La musica come sappiamo è una parte importante della nostra quotidianità in tutto il mondo. Visto che oggi è possibile rimanere sempre connessi le app di streaming musicale vanno sempre per la maggiore. Un esempio di queste app è sicuramente Spotify, ospita milioni di brani da migliaia di artisti, e offre anche alcune funzionalità per seguire i propri artisti preferiti.

Visto questo nuovo e crescente mercato abbiamo scoperto una nuova app, Crabhands, che si collega al nostro account Spotify, permettendoci di tenere traccia dei nostri artisti preferiti e di inviarci avvisi di notifica quando pubblicano nuova musica oppure eventuali uscite imminenti per loro. Un elenco delle ultime nuove uscite sarà quindi disponibile nell’app e analizzeranno le formazioni dei festival e troveremo i nostri migliori festival in base al numero di artisti che suonano.

Crabhands, un’app perfetta per chi ha già Spotify

Oltre a queste funzioni l’applicazione ne ha altre davvero interessanti: l’app sincronizza automaticamente tutti gli artisti seguiti con il proprio account Spotify. Questi vengono mostrati all’interno della sezione Artisti dell’app. È anche possibile aggiungere manualmente un artista, senza la necessità di seguirlo su Spotify. La sezione Upcoming Releases raccoglie tutte le nuove uscite legate agli artisti seguiti. In questa sezione verranno mostrati i nuovi singoli e i nuovi album.

Your Top Festivals è l’interessante sezione in cui verranno mostrati gli eventi nelle vicinanze in cui è prevista la partecipazione di uno o più artisti inclusi tra quelli seguiti personalmente. È anche possibile creare delle playlist personalizzate a partire dalle nuove uscite dei propri artisti preferiti. Dunque ci chiediamo vale la pena di usare altre app rispetto Spotify? Beh possiamo dire di si visto tutto quello che offre Crabhands. Negli anni di utilizzo di Spotify abbiamo visto la proposizione, più o meno periodica, di notifiche riguardanti nuove uscite di artisti seguiti o di artisti che secondo gli algoritmi di profilazione di Spotify potrebbero piacerci.

Questi però non si rivelano accurati rispetto a quanto offre Crabhands, anche perché l’obiettivo di Spotify è offrire uno streaming musicale quanto più ricco ed efficiente. Il suo focus non è la proposizione di novità riguardanti i propri artisti. Dunque, se siamo degli utenti Spotify appassionati, che magari seguono un gran numero di artisti, allora Crabhands dovrebbe fare al caso nostro. L’app è disponibile al download gratuito sul Play Store. L’utilizzo non presuppone annunci pubblicitari, considerando che comunque si fornisce l’accesso al proprio account Spotify per l’utilizzo.

Foto di paulabelenlucero da Pixabay