L’ultima versione della suite per l’ufficio ONLYOFFICE Docs 7.3 rilasciata di recente offre tante nuove funzionalità per utenti privati, ma sopratutto professionisti e PMI. Software open-source, può essere utilizzato sul cloud o configurato sui propri server, ma offre anche una versione desktop gratuita.

Un’alternativa migliore per i tuoi documenti

È da tanto che siamo abituati a Google Docs e MS Office o Office Online, tuttavia, le preoccupazioni su funzionalità, privacy e compatibilità potrebbero farti iniziare a cercare un’alternativa praticabile.

ONLYOFFICE Docs è un ufficio collaborativo online completamente compatibile con i file MS Office (OOXML) e supporta tutti i formati più diffusi, inclusi ODF, PDF, e-book e modelli di moduli ecc.

Le funzionalità di modifica e formattazione richieste nel tuo lavoro quotidiano con i documenti sono a portata di mano: gli strumenti professionali per lavorare con documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni consentono di creare file di qualsiasi complessità. Usa oggetti, tabelle, grafici, equazioni, immagini e rendi i tuoi documenti ben strutturati per qualsiasi scopo, scegliendo il layout e stili di formattazione più adatti.

Il software offre inoltre un visualizzatore di file PDF e libri elettronici. Ma a parte questo, offre anche la possibilità di convertire i file PDF in altri formati per apportare le modifiche necessarie.

Insieme alla possibilità di creare moduli PDF interattivi e altamente personalizzabili, ONLYOFFICE rende il tuo lavoro con i file PDF confortevole senza dover utilizzare applicazioni di terze parti.

La suite è completata con una varietà di plugin di terze parti come Telegram per chattare, Jitsi per videoconferenze e chiamate audio, strumento di creazione di diagrammi e lavagne bianche Draw.io, traduzioni istantanee con Google Translate e molti altri.

Di recente sono stati integrati altri due servizi importanti come ChatGPT che ti aiuta a trovare delle risposte alle tue domande, generare testi, cercare immagini, creare codici e molto altro e Zoom per effettuare chiamate video e audio mentre collabori sui documenti con il tuo team, Gli addon sono installabili direttamente nell’interfaccia degli editor in due clic grazie alla funzionalità di Plugin Manager.

ONLYOFFICE punta sulla protezione e sulla privacy per mantenere i tuoi dati sempre al sicuro. A parte varie funzionalità disponibili subito nell’editor (protezione con password, supporto per la firma digitale, filigrane, Private Rooms e altro ancora), con l’API si può limitare la copia, il download e la stampa dei file. Mentre la crittografia end-to-end e JWT proteggono i dati sensibili da accessi non autorizzati.

Oltre a supportare ed elaborare correttamente lo stesso documento, foglio di calcolo e diapositive di presentazione con cui devi lavorare, tu e tuoi colleghi potete godere una vera libertà di collaborazione. Seleziona la modalità Fast per mostrare immediatamente le modifiche agli altri o la modalità Strict che blocca il paragrafo attivo dalle interruzioni di altri utenti. Altre funzionalità disponibili includono commenti con menzioni, revisione, cronologia delle versioni e confronto dei documenti.

I contenuti collaborativi rimangono attivi quando condividi documenti tramite link esterni o semplicemente li invii nella mail: commenti e segni di Revisione sono universalmente supportati.

Il set avanzato di autorizzazioni di condivisione consente vari tipi d’accesso: solo commenti, revisione, compilazione di moduli nei documenti e filtri personalizzati per fogli di calcolo.

ONLYOFFICE Docs è un ufficio collaborativo open-source facilmente integrabile in qualsiasi ecosistema DMS. A parte i protocolli API o WOPI ci sono anche i connettori ufficiali pronti per l’uso che rendono disponibili le soluzioni di sincronizzazione e condivisione come Nextcloud, ownCloud, Confluence, Seafile, SharePoint, Nuxeo, Alfresco ecc.

I moduli avanzati

ONLYOFFICE offre inedita funzionalità per creare modelli di moduli o documenti con i campi altamente personalizzabili da compilare ovunque tu sia. I moduli OFORM sono praticamente le funzionalità di Microsoft Office Content Controls insieme alla flessibilità di configurazione di Adobe Forms disponibili online come open source.

Una volta compilati, puoi salvare i tuoi file in PDF, in modo che altri utenti possano aprire i moduli utilizzando qualsiasi editor PDF. I moduli ONLYOFFICE sono persino compatibili con Adobe Forms, il che è un grande vantaggio.

La soluzione supporta diversi tipi di campi che possono essere inseriti in un documento, come campi di testo, elenchi a discesa, pulsanti di opzione, immagini, caselle di controllo ecc. Puoi creare un nuovo modulo da zero o utilizzare un file DOCX esistente come modello. I modelli gratuiti sono disponibili sul sito web ufficiale e puoi scaricarli in qualsiasi momento o richiedere quelli di cui hai bisogno.

La versione 7.3 di ONLYOFFICE Docs rende l’utilizzo dei moduli digitali davvero ancora più efficiente. Grazie alla possibilità di assegnare diversi ruoli di destinatario per la compilazione dei campi, il processo per la gestione dei documenti aziendali si è semplificato di molto.

In questo modo, gli utenti possono facilmente individuare quali campi devono compilare grazie ai colori dei ruoli assegnati. In futuro, gli sviluppatori prevedono perfino di espandere questa funzionalità per permettere anche la definizione di restrizioni e firme elettroniche per i ruoli dei destinatari.

A parte questo, la versione 7.3 offre una serie di campi preconfigurati per una creazione più rapida dei moduli, tra cui data e ora con diverse opzioni di visualizzazione, codice postale e informazioni sulla carta di credito.

ONLYOFFICE Docs è l’ideale per il lavoro online, ma il suo client gratuito per Windows, Linux e macOS ti consente di creare moduli PDF compilabili anche localmente. Inoltre, ci sono app mobili gratuite per Android e iOS che consentono di compilare moduli in movimento.

Se non hai ancora provato ONLYOFFICE Docs, è arrivato il momento giusto di provarlo e sperimentare una suite per ufficio davvero completa ed in continua evoluzione.

Visita il sito ufficiale di ONLYOFFICE per maggior informazioni.