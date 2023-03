La nuova Alfa Romeo 6C dovrebbe essere annunciata durante la prossima estate. Ma questa fuoriserie, erede della tanto amata 8C, è già quasi ad esaurimento scorte, ben prima del suo lancio ufficiale.

La data per la presentazioni ufficiale di questa tanto attesa supercar, soprattutto tra gli amanti del marchio, dovrebbe essere comunicata entro aprile e aver luogo entro la fine dell’estate. Le uniche notizie sino ad ora disponibili sono trapelate da un breve ed enigmatico video di anticipazione, rilasciato da Alfa Romeo sul profilo Instagram della casa automobilistica.

Sulla scia delle vecchie glorie di casa Alfa Romeo

Dal video si intuisce che l’auto si chiamerà probabilmente Alfa Romeo 6C, ma non vi sono troppe certezze. Secondo alcune indiscrezioni della rivista di settore britannica Autocar, la nuova fuoriserie potrebbe essere un tributo ai veloci veicoli degli anni Venti e Trenta.

Potrebbero dunque presentare delle caratteristiche che ricordano e omaggiano quelle veloci auto che in quegli anni vinsero la Mille Miglia e hanno contribuito a rendere l’Alfa Romeo una delle case automobilistiche più rinomate.

Già quasi soldout ancora prima del lancio

Non ci sono notizie certe nemmeno riguardo a quelle che saranno le specifiche tecniche dell’auto, ma Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato della casa milanese, afferma che vi sia stato un grande interesse riguardo ad una nuova supercar di Alfa Romeo con prestazioni altissime.

Questo grande interesse si sarebbe presto trasformato in un alta domanda per il nuovo modello, già prima del suo lancio ufficiale. Secondo Imparato infatti, il nuovo modello sarebbe già quasi esaurito. Non ci resta dunque che attendere per scoprire l’auto e i fortunati che sono riusciti ad aggiudicarsela, probabilmente spendendo cifre di rilievo.

Imparato ha lasciato infatti intendere che la nuova Alfa Romeo non avrà solo prestazioni da capogiro, ma probabilmente anche il prezzo non sarà da meno. Sembra che coloro che fossero davvero interessati a possedere un esemplare di questo modello, abbiano già versato un anticipo per essere sicuri di possedere appena possibile, questa auto che sarà probabilmente molto esclusiva.

Il nuovo bolide potrebbe essere dotato di un motore termico. Per lo meno questo è ciò che potrebbero significare le parole di Imparato in riferimento al “Dna del marchio” e alla sua affermazione che “prendere questo tipo di decisione nel 2022, in un gruppo come Stellantis, potrebbe sembrare una cosa da pazzi”, forse perché il mercato automobilistico si sta ormai dirigendo verso l’elettrico.

Foto di Michael Kauer da Pixabay