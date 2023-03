La maschera per gli occhi è un oggetto abbastanza comune, ma molti di noi non la trovano fondamentale per poter dormire. Secondo un nuovo studio, usarla anche se non se ne sente la necessità va a migliorare proprio la qualità del sonno. Nello specifico sembra avere un impatto sul giorno dopo, soprattutto per quanto riguarda la memoria e la coscienza di sé rispetto al mondo che ci circonda.

Si tratta di un piccolo studio finora condotto su un gruppo ristretto di poco più di 100 partecipanti. La prova però è stata condotta in diversi paesi, Regno Unito, Stati Uniti e Italia. Oltre a questo, la ricerca si basa su un noto collegamento tra la luce in generale e la capacità di disturbare il sonno.

Meglio dormire con una maschera per gli occhi anche quando non serve

Le parole dei ricercatori: “Una maschera per gli occhi per bloccare la luce durante il sonno notturno influisca sulla memoria e sulla vigilanza, cambiamenti che potrebbero giovare alle attività quotidiane come studiare o guidare. Il beneficio per la memoria è stato previsto dal tempo trascorso nel sonno a onde lente mentre indossava la maschera. Questo suggerisce che indossare una mascherina per gli occhi durante per dormire è un comportamento efficace, economico e non invasivo che potrebbe giovare alla funzione cognitiva e portare a impatti misurabili sulla vita di tutti i giorni.”

Dormire con queste maschere ha portato i volontari ha ottenere risultati migliore durante i compiti di associazioni di parole. Oltre a questo, hanno anche ottenuto dei risultati migliori del solito in test che richiedono tempi di reazioni veloci.