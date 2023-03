WhatsApp continua a sfornare funzioni interessanti settimana dopo settimana, Questa volta, l’azienda ha voluto sfruttare una delle funzioni di iOS 16 (ritaglio dei soggetti nelle foto) per portare in campo uno strumento crea sticker all’interno della sua app. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Siete tra coloro che creano una marea di sticker per WhatsApp servendosi di una delle tante app di terze parti? Bene, dopo l’ultimo aggiornamento dell’app di WhatsApp per iOS non dovrete più servirvi di nessuna app esterna. Potrete fare tutto, in due semplici passi, direttamente all’interno dell’app ufficiale. Ecco come procedere.

WhatsApp: creare sticker su iOS in pochi secondi

Come molti di voi già sanno, con iOS 16 Apple ha introdotto la possibilità di ritagliare i soggetti dalle foto. Il tutto, semplicemente tenendo premuto su di essi. Sfruttando tale funzione, è possibile ora creare istantaneamente sticker per WhatsApp. Tutto ciò che bisogna fare è recarsi nella galleria foto, scegliere la foto di interesse e ritagliare il soggetto tenendo premuto su di esso. Dopo aver fatto ciò, senza staccare il dito dallo schermo, uscire dalla galleria, aprire WhatsApp, entrare nella chat di interesse e rilasciare il soggetto ritagliato all’interno di essa. L’app riconoscerà automaticamente il ritaglio e lo trasformerà in uno sticker. Facile come bere un bicchiere d’acqua!

La strumento di conversione immagini in sticker è stato aggiunto solamente con l’ultima versione dell’app WhatsApp. Quindi, se volete utilizzarlo, assicuratevi di aver aggiornato la vostra app all’ultima versione disponibile. Ricordiamo, inoltre, che anche aggiornando l’app, lo strumento rimane esclusivo degli iPhone con iOS 16. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.