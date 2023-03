Nokia G22 è il nuovo smartphone presentato da HMD Global, l’azienda finlandese che detiene i diritti per la produzione dei telefoni Nokia. Si tratta di un dispositivo particolarmente interessante perché è il primo smartphone al mondo ad essere riparabile direttamente dall’utente.

La maggior parte degli smartphone attualmente in commercio non permettono agli utenti di intervenire sulla riparazione dei propri dispositivi, in quanto gli smartphone moderni sono stati progettati per essere sempre più sottili e compatti, ma anche sempre più difficili da smontare e riparare. Per questo motivo, la maggior parte delle riparazioni deve essere effettuata da tecnici specializzati, spesso a costi elevati.

Con il nuovo Nokia G22, invece, HMD Global ha deciso di puntare sulla sostenibilità e sulla riduzione dell’impatto ambientale degli smartphone. Il dispositivo è stato progettato per essere facilmente smontato e riparato dagli utenti stessi, senza la necessità di rivolgersi a tecnici specializzati.

Ma non è solo la riparabilità a fare del Nokia G22 un dispositivo interessante. Il nuovo smartphone è dotato di un display da 6,5 pollici HD+ con una risoluzione di 1600 x 720 pixel, un processore octa-core a 2 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB tramite microSD.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Nokia G22 è dotato di una tripla fotocamera posteriore da 48 MP, 5 MP e 2 MP, e di una fotocamera frontale da 5 MP per selfie e videochiamate. Inoltre, il dispositivo è dotato di una batteria da 5.000 mAh che, secondo l’azienda, dovrebbe garantire una durata di oltre due giorni con un uso moderato.

Ma non è solo il Nokia G22 a essere stato presentato da HMD Global. L’azienda finlandese ha infatti presentato anche i modelli Nokia C22 e Nokia C32, entrambi dotati di un display HD+ da 6,5 pollici, ma con specifiche tecniche leggermente inferiori rispetto al Nokia G22. Il Nokia C22 è dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP e di una fotocamera frontale da 5 MP, mentre il Nokia C32 è dotato di una fotocamera posteriore da 48 MP e di una fotocamera frontale da 5 MP. Entrambi i modelli sono dotati di una batteria da 4.000 mAh.

In definitiva, la presentazione di HMD Global rappresenta un passo importante verso la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale degli smartphone. La possibilità di riparare i dispositivi direttamente dagli utenti stessi rappresenta un vantaggio non trascurabile per chi vuole risparmiare sui costi di riparazione e, al contempo, contribuire alla riduzione dell’impatto che questi dispositivi hanno sull’ambiente.