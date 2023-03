Chi è che non ha un debole o non piace lo zucchero? Caramelle o dolci in generale ci rallegrano l’intera giornata, migliorando il nostro umore. Se siamo persone che amano iniziare la giornata con un cucchiaio di zucchero nel tè o spesso prende bibite e succhi confezionati per placare la sete, allora dobbiamo fare molta attenzione in quanto stiamo assumendo molto zucchero.

Secondo uno studio recente assumere troppe calorie, compresi gli zuccheri aggiunti, può portare allo sviluppo di ictus e malattie cardiovascolari. Secondo gli esperti di salute, una maggiore assunzione di zuccheri aggiunti è collegata a livelli più elevati di trigliceridi nel corpo, che è noto per ridurre ulteriormente il flusso sanguigno nel cuore. Un nuovo studio ha analizzato un gruppo di 1.10.947 partecipanti, di età compresa tra i 37 e i 73 anni. È stato uno studio condotto su un periodo di nove anni.

Lo zucchero fa male al cuore, ecco cosa possiamo fare

I ricercatori hanno confrontato questi dati con le cartelle cliniche che descrivono in dettaglio la diagnosi di condizioni cardiovascolari e fattori di rischio come i livelli di trigliceridi. I risultati dello studio hanno suggerito che una maggiore assunzione di zuccheri aggiunti era collegata a una maggiore incidenza correlata alle malattie cardiovascolari e a concentrazioni più elevate di trigliceridi all’interno di tutte le lipoproteine. Inoltre hanno affermato che una maggiore assunzione di alimenti ricchi di fibre e la sostituzione rispettivamente di cereali raffinati e zuccheri aggiunti con alternative integrali e zuccherine possono aiutare a promuovere la salute del cuore.

Tuttavia quali sono gli effetti collaterali dello zucchero sul nostro organismo e soprattutto sul nostro cuore? Abbiamo trovato alcuni consigli di esperti su come ridurre efficacemente lo zucchero.

Aumento di peso e obesità

Il consumo di zuccheri aggiunti in eccesso ci carica di calorie vuote che non sono benefiche dal punto di vista nutrizionale. Le calorie in eccesso rimangono immagazzinate nel corpo come grasso, portando ad un aumento di peso.

2. Aumento il rischio di diabete

Il consumo regolare di zuccheri aggiunti può aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Questo perché un’elevata assunzione di zucchero può causare insulino-resistenza, che compromette la capacità del corpo di regolare i livelli di zucchero nel sangue.

3. Ridurre la funzione immunitaria

Mangiare troppo zucchero può anche ridurre la nostra funzione immunitaria, rendendoti più suscettibile a infezioni e malattie.

4. Avere carenze nutrizionali

Consumare troppo zucchero aggiunto può sostituire gli alimenti ricchi di nutrienti nella dieta, portando a carenze nutrizionali nel tempo. Ciò può influire negativamente sulla salute e sul benessere generale.

5. Influenza la salute orale

Lo zucchero aggiunto favorisce la crescita di batteri in bocca, che possono portare a carie e carie. I batteri usano lo zucchero come fonte di energia, producendo acido che può erodere lo smalto dei denti.

5 consigli per ridurre l’assunzione di zucchero

Cercare di evitare di aggiungere zucchero bianco, zucchero di canna, miele o qualsiasi tipo di sciroppo nel tè, caffè o cereali per la colazione. Possiamo iniziare riducendo della metà la solita quantità e poi fermarci gradualmente. Usiamo invece zucchero naturale come frutta e frutta secca per aggiungere dolcezza al nostro piatto. Inoltre sappiamo bene che l’acqua è la miglior bevanda dissetante, quindi è sempre meglio l’acqua che bevande zuccherate. Inoltre possiamo sostituire il succo di frutta con la frutta fresca e se vogliamo avere una maggiore idratazione possiamo bere l’acqua di cocco.

Inoltre è sempre bene tenere sotto controllo le etichette dei prodotti che assumiamo per prendere quelli con minor quantità di zuccheri aggiunti. Pertanto, è importante controllare la confezione ogni volta che acquisti un ingrediente alimentare o una bevanda. Invece di aggiungere zucchero nelle ricette, usiamo estratti come mandorla, vaniglia, arancia o limone. Possiamo anche usare spezie come cannella e noce moscata per esaltare il gusto e il sapore di un piatto. Se ci hanno fatto sempre pensare che usare dei dolcificanti fosse un’ottima soluzione, beh è sbagliato.

Mentre va bene aggiungerne una certa quantità al nostro pasto per soddisfare la nostra voglia di dolci, ciò non significa che finiamo per mangiarne molto. Ricordiamo sempre, la moderazione è la chiave!

Foto di ❄️♡💛♡❄️ Julita ❄️♡💛♡❄️ da Pixabay