Finalmente per la prima volta le persone con valvole tricuspidi danneggiate del cuore potrebbero avere un nuovo trattamento. Più di 1 milione di americani, per lo più anziani, hanno una grave perdita di tricuspidi, una valvola sul lato destro del cuore che consente il flusso di sangue deossigenato tra l’atrio destro e il ventricolo destro. Quando la valvola è danneggiata il sangue scorre all’indietro.

Di conseguenza, il liquido si accumula negli organi vitali mentre gambe e piedi si gonfiano. L’esito finale è l’insufficienza cardiaca. I sintomi dei pazienti sono spesso gravi: affaticamento, distensione addominale, gambe gonfie e sensazione generale di malessere. La medicina per mitigare la lesione causa pericolosi effetti collaterali e la riparazione chirurgica della valvola è stata solitamente troppo pericolosa per tentare.

Un nuovo trattamento potrebbe aiutare a riparare la valvola dimenticata del cuore

Ora un’azienda di dispositivi medici ha suggerito la sperimentazione sul nuovo trattamento che prevede il taglio della valvola tricuspide floscia per renderla più piccola e in grado di funzionare meglio. Il dispositivo di taglio utilizzato è simile a quello utilizzato con successo per trattare i pazienti con danni a un’altra parte del cuore, la valvola mitrale. i ricercatori riferiscono che la clip ha bloccato gran parte della perdita e ha permesso a molti pazienti che erano stati debilitati dai sintomi di riprendersi la vita.

Anche il trattamento era sicuro, con un rischio di mortalità inferiore all’1% in questi pazienti molto malati e, in media, una degenza ospedaliera di un giorno. Il prezzo della procedura non è ancora noto. La sperimentazione clinica sta testando un metodo diverso. Sostituisce la valvola tricuspide inserendo una nuova valvola nel cuore, spingendo da parte la vecchia in un modo simile a un metodo chiamato sostituzione transcatetere della valvola aortica. L’aorta controlla il flusso sanguigno dal cuore e il metodo TAVR è stato utilizzato per sostituire le valvole di centinaia di migliaia di pazienti.

Pazienti e cardiologi hanno cercato a lungo un trattamento efficace per la fuoriuscita della tricuspide. L’unico trattamento medico oggi è con farmaci chiamati diuretici dell’ansa. Eliminano il liquido in eccesso dal corpo dei pazienti, ma solo temporaneamente. Man mano che il trattamento diuretico viene ripetuto, la ritenzione idrica dei pazienti peggiora sempre di più fino a quando i reni non cedono e alla fine anche la valvola tricuspide stessa si gonfia di liquidi.

Pochi tentano un intervento chirurgico, che viene utilizzato per riparare, non sostituire, la delicata valvola. La maggior parte dei pazienti ha così tanti altri problemi medici, spesso derivanti dalla perdita della tricuspide, che un intervento chirurgico a cuore aperto sarebbe troppo rischioso. Il tasso di mortalità per intervento chirurgico è del 10%, che è 10 volte superiore al tasso di sostituzione della valvola aortica. Un mese dopo aver impiantato la clip, l’87% del rigurgito tricuspidale dei pazienti era stato declassato a lieve o moderato rispetto al 4,8% nel gruppo che riceveva diuretici dell’ansa. I pazienti che hanno ricevuto la clip hanno affermato che i loro sintomi invalidanti si sono attenuati e hanno potuto godersi di nuovo la vita.

