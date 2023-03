Una cometa appena scoperta potrebbe apparire luminosa come una stella nel cielo notturno entro l’autunno del 2024. nota come C/2023 A3, è stata notata per la prima volta dal progetto del telescopio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) in Sud Africa il 22 febbraio. Da allora gli osservatori del cielo di tutto il mondo l’hanno osservata in immagini nuove e vecchie, con il primo rilevamento trovato nelle immagini scattate da una fotocamera a campo largo su un telescopio all’Osservatorio Palomar in California il 12 dicembre 2022.

Attualmente la cometa si trova tra Saturno e Giove e sta viaggiando ad una velocità di 290.664 km/h ed è probabile che si avvicini di più alla Terra il 13 ottobre 2024. I ricercatori stimano che la cometa orbita attorno al sole solo una volta ogni 80.660 anni. In questo viaggio, la cometa farà il suo avvicinamento più vicino al sole il 28 settembre 2024. Questo dipende dal fatto che la cometa rimanga intatta. Le comete sono sfere di ghiaccio, roccia e polvere vagamente legate e spesso si rompono quando si avvicinano al sole e iniziano a riscaldarsi.

Nuova cometa si avvicina al Sole e potrebbe eclissare le stelle il prossimo anno

Se la cometa rimane unita, potrebbe diventare visibile nei telescopi amatoriali nel giugno 2024, prima di passare tra la Terra e il sole nel suo cammino verso il perielio. Al perielio, la cometa sarà bassa sull’orizzonte orientale e potrebbe non essere visibile a molti osservatori sulla Terra. Mentre passa davanti alla Terra nel suo viaggio verso il sistema solare, apparirà più in alto nel cielo. Vista dalla Terra, la cometa potrebbe essere luminosa quanto le stelle più luminose del cielo durante il suo prossimo sorvolo.

Questa è più luminosa della cometa verde che è appena passata vicino alla Terra a gennaio. Quella cometa aveva una luminosità di circa magnitudine +4,6, appena visibile ad occhio nudo. La nuova cometa potrebbe avere una luminosità di magnitudine 0,7, potenzialmente con un picco di magnitudine -5, simile a Venere nel suo massimo splendore.

Molto è ancora sconosciuto su C/2023 A3, comprese le sue dimensioni. Senza ulteriori dati, gli astronomi stanno ancora discutendo sulle possibilità di sopravvivenza della cometa. Quest’ultima è stata definita come la più promettente degli ultimi anni per fornire viste a occhio nudo, ma avvertendo che queste speranze potrebbero essere deluse. La sopravvivenza di C/2023 A3, sebbene promettente, non è garantita a questo punto.

Foto di supra da Pixabay