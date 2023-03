Il cavolfiore non è una verdura molto popolare tra bambini e ragazzi, ma è molto apprezzata dagli adulti che possono trarne enormi benefici per la salute. Questa verdura tipica dell’inverno infatti è ricca di nutrienti fondamentali per il nostro benessere, come fibre, vitamine e sali minerali.

Secondo alcuni studi di recente pubblicazione infatti, il cavolfiore sembrerebbe avere notevoli effetti positivi sul sistema cardiovascolare ed immunitario e anche sul metabolismo.

Le proprietà benefiche di questo ortaggio

Questa brassicacea è ricca di proteine, circa il 51%, e contiene pochissimi grassi. Tra i nutrienti fondamentali che possiamo trovare in questa cultivar del cavolo vi sono vitamine importanti come C, E, K, B1, B2, B3, B6; alcuni importanti sali minerali come potassio, fosforo, sodio, calcio, magnesio, ferro, zinco e manganese.

Il cavolfiore contiene inoltre la luteina ed il sulforafano. Quest’ultima è una sostanza che protegge dalle infezioni batteriche e sembra sia in grado di proteggere il nostro organo cerebrale dal declino cognitivo. Anche il di-indol metano, presente in buone quantità in questo ortaggio, sembra avere alcune proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

Grazie a questi nutrienti in esso contenuti, questa varietà di cavolo potrebbe essere un vero toccasana per la salute di chi non è più così tanto giovane. Aggiungere questo ortaggio alla propria dieta può infatti aiutare a prevenire l’insorgenza di disturbi cardiovascolari.

Inserire il cavolfiore nella nostra dieta potrebbe far bene anche alla linea. Questo alimento offre infatti un elevato apporto nutritivo e contribuisce a rendere sazi, ma con un apporto calorico minimo. Inoltre dato il suo elevato contenuto di acqua e fibre contribuisce ad un buon funzionamento dell’intestino e quindi ad un minor gonfiore addominale.

Ecco alcune ricette semplici, veloci e salutari a basi di cavolfiore

Cous cous di cavolfiore

Ingredienti per 4 persone:

1 cavolfiore grande

1 cipolla

prezzemolo fresco

4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

curcuma q.b

sale q.b.

Preparazione:

Lavate e pulite il cavolfiore. Tritatelo con un frullatore o un mixer fino ad ottenere una consistenza simile a quella del cous cous. Tritate la cipolla e fatela rosolare nell’olio in una padella antiaderente. Aggiungete il cavolfiore, aggiustate di sale e speziate con la curcuma. Fate cuocere per circa 5 minuti.

Il cous cous di cavolfiore è pronto. Accompagnatelo con verdure fresche o lessate, ceci, carne o pesce.

Rösti di cavolfiore

Ingredienti per 4 persone:

Un Cavolfiore

4 cucchiai di Parmigiano grattugiato

2 uova

Sale fino q. b.

Pepe nero macinato q. b.

Olio EVO q. b.

Erba cipollina tritata q. b.

Preparazione:

Lavate il cavolfiore e asciugatelo con la carta da cucina. Tagliatelo a metà e grattugiatelo con una grattugia a fori larghi. Una volta grattugiato mettetelo in una ciotola con il sale. Strizzate poi il cavolfiore con un canovaccio, così da eliminare l’acqua. Una volta strizzato rimettere il cavolfiore grattugiato in una ciotola aggiungendo le uova, il sale, il pepe, l’erba cipollina tritata, il parmigiano grattugiato e l’olio extravergine di oliva. Mescolate fino ad amalgamare tutti gli ingredienti. Raccogliete il composto con un cucchiaio o con le mani e formate delle frittelle direttamente sulla carta forno. Cuocete a 200 °C per circa 30 minuti o fino a doratura. Possono anche essere cotti in padella con poco olio. Una volta pronti, lasciateli intiepidire. Serviteli con una salsa a vostra scelta tra maionese, ketchup, salsa al formaggio o quelle che preferite. Potete conservarli in frigorifero per 1-2 giorni all’interno di un contenitore con chiusura ermetica.

Pizza di cavolfiore

Ingredienti:

500 g di cavolfiore

400 g di acqua

30 g di pangrattato

150 g di passata di pomodoro

Sale, olio EVO e origano qb.

Preparazione:

Pulire, lavare e tagliare il cavolfiore. Farlo bollire per circa 10 minuti in acqua bollente non salata. Scolare quando le cime sono morbide. Frullarlo con il pangrattato e un pizzico di sale. Ungere pirofila da forno con l’olio e versarvi all’interno il cavolfiore livellando bene i bordi con un cucchiaio o una spatola. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. Aggiungere infine la passata di pomodoro, l’origano, l’olio e un pizzico di sale e cuocere per altri dieci minuti circa.

Foto di Светлана da Pixabay