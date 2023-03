Il Bodleian Library di Oxford ha annunciato di aver scoperto delle iscrizioni nascoste fatte da una enigmatica scriba medievale conosciuta solo come “F”, che ha lavorato al manoscritto della Vita di San Giovanni Battista nel XII secolo.

Le iscrizioni sono state scoperte grazie all’uso della tecnologia multispettrale, che ha permesso di visualizzare le tracce di inchiostro che altrimenti non sarebbero state visibili ad occhio nudo. Questo ha rivelato parole e frasi scritte in latino dal misterioso scriba, che potrebbero fornire importanti indizi sulla sua identità e sulla sua vita.

Secondo gli esperti del Bodleian, la scoperta di queste iscrizioni è particolarmente significativa poiché si tratta di uno dei primi esempi di scrittura femminile medievale ad essere stato scoperto in Gran Bretagna. L’identità della scriba rimane sconosciuta, ma gli studiosi stanno già lavorando per cercare di scoprire di più sulla sua vita e sulla sua opera.

La scoperta è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità accademica e dagli appassionati di storia medievale in tutto il mondo, poiché potrebbe portare a nuove scoperte sulla vita e la cultura delle donne nel Medioevo. Inoltre, la scoperta dimostra l’importanza dell’utilizzo della tecnologia moderna per svelare i misteri del passato, e il valore dell’investimento nella conservazione e nella preservazione delle opere d’arte e dei documenti storici per le generazioni future.