Il nuovo filtro di TikTok “Bold Glamour” sta creando polemiche per la sua eccessiva capacità di modificare l’aspetto delle persone, portando molte di esse a chiedersi se dovrebbe essere consentito il suo uso. Come suggerisce il nome, questa funzione rende l’aspetto dell’utente più audace e glamour. Il filtro modifica notevolmente la forma del viso, rendendo gli zigomi più sporgenti e il mento più pronunciato. Inoltre, il filtro aggiunge un effetto di luci e ombre che enfatizza i lineamenti del viso.

Molti utenti hanno criticato il filtro per il suo impatto sulla percezione del corpo e sulla salute mentale. Alcuni hanno sostenuto che il filtro promuove un’immagine distorta dell’aspetto ideale, che potrebbe portare a problemi di autostima e di immagine corporea nei giovani utenti. Altri hanno sottolineato che il filtro può essere dannoso per le persone che hanno già problemi di salute mentale, come l’anoressia o la dismorfofobia.

Alcune persone hanno anche sollevato preoccupazioni sulla responsabilità sociale di TikTok nel fornire un filtro così drammatico. Poiché TikTok ha un pubblico di giovani utenti, alcuni si chiedono se la piattaforma dovrebbe essere più rigorosa nella moderazione del contenuto e dei filtri. Altri hanno sostenuto che il filtro “Bold Glamour” dovrebbe essere vietato, in quanto può essere utilizzato per scopi malevoli. Ad esempio, i truffatori potrebbero utilizzare il filtro per creare profili falsi o ingannevoli, in cui le immagini delle persone sembrano completamente diverse dalla realtà.

In risposta alle polemiche, TikTok ha dichiarato che la piattaforma si impegna a promuovere l’autenticità e la diversità, e che il filtro “Bold Glamour” è solo uno dei tanti filtri disponibili per gli utenti. La società ha anche affermato di aver lavorato con esperti di salute mentale per creare risorse per aiutare gli utenti a gestire la loro autostima e la loro immagine corporea.

In definitiva, la questione del filtro “Bold Glamour” evidenzia le preoccupazioni crescenti riguardo all’effetto delle tecnologie di modifica delle immagini sull’autostima e la salute mentale. Mentre alcuni sostengono che queste tecnologie dovrebbero essere vietate, altri credono che la soluzione sia educare gli utenti sui rischi potenziali e promuovere una cultura dell’autenticità e della diversità. In ogni caso, è chiaro che le piattaforme sociali come TikTok hanno una responsabilità sociale per garantire che i loro strumenti non danneggino la salute mentale dei loro utenti.