Sappiamo bene che le abitudini che prendiamo al mattino possono influenzare la nostra giornata e la perdita di peso. Con alcune piccole modifiche al nostro regime quotidiano possiamo iniziare a bruciare calorie fin dall’inizio della giornata. Per capirne di più un’esperta di fitness ha reso questo esercizio accessibile a tutti e ha rivelato 5 passaggi per intraprendere la strada giusta e promuovere una perdita di peso sana.

Scopriamo insieme qual’è la routine che ci promuove questa esperta per perdere peso in maniera più velocemente e scoprire 5 piccole cose che potremmo fare ogni giorno per raggiungere il nostro obiettivo. Il mattino ha l’oro in bocca infatti, e cominciare nel modo giusto la giornata consente di non commettere i più comuni errori nelle restanti ore del giorno. Non ci sono poi chissà quali segreti, bastano poche abitudini, sane e facili da far proprie con un po’ di buona volontà.

Perdere peso, questa routine mattutina può aiutarci

Allunga sia il corpo che la mente

Invece di scorrere il telefono o saltare giù dal letto quando ci svegliamo, trascorriamo dai cinque ai 10 minuti facendo stretching e praticando la consapevolezza. Questo preparerà il nostro corpo ad affrontare la giornata. Quando il corpo è sotto stress, diventa ancora più difficile perdere peso; tuttavia, allungando il nostro corpo e la nostra mente, alleviamo lo stress e aumentiamo l’energia.

2. Bere acqua e limone

Versarci un bel bicchiere di acqua e limone per svegliare il nostro tratto digestivo prima di iniziare a fare colazione. Questo aiuta il nostro sistema digestivo ad abbattere in modo produttivo tutto ciò che mangi durante il giorno.

3. Iniziare la giornata con la colazione

La colazione è un pasto incredibilmente importante che ci dà energia per l’intera giornata. Per rompere il digiuno, iniziamo con un pasto ricco di fibre e proteine ​​per frenare le voglie durante il giorno e aumentare il metabolismo. Questo non deve essere un pasto abbondante se non mangiamo la colazione, questo può essere un frullato proteico o una piccola ciotola di farina d’avena con frutti di bosco e noci.

4. Fare un po’ di esercizio fisico

Quando siamo davvero decisi a perdere peso non basta solo stare attenti a ciò che mangiamo. È bene secondo gli esperti fare un po’ di esercizio fisico prima di iniziare la giornata. Il fatto è che non solo ci rende più energici al mattino, ma non ci permette di trovare scuse per non allenarci e oziare. Inoltre, può accelerare la combustione dei grassi eseguendo il cardio al mattino mentre siamo a digiuno prima di colazione. C’è un avvertimento, però: se vogliamo costruire muscoli, programmiamo le nostre sessioni di allenamento in un momento successivo della giornata, quando il nostro corpo è alimentato con più energia da bruciare.

5. Pianificare i pasti della giornata

Se non siamo innamorati della preparazione dei pasti o pensiamo che richieda troppo tempo, non dobbiamo preoccuparci. Possiamo ancora aggiungere un po’ di pianificazione dei pasti alla nostra routine mattutina per perdere peso velocemente. Avere un piano alimentare rende meno probabile sbagliare o fare una scelta sulla base della fame. È più probabile che scegliamo cibi a basso contenuto calorico.

Foto di StockSnap da Pixabay