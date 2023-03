Anche se la maggior parte delle persone non ci pensa quasi mai, le masse di vapore acqueo nell’atmosfera giocano un ruolo importante nel riscaldamento globale. Avere una previsione di quando il clima terrestre si riscalderà è fondamentale per tutta l’umanità a prepararsi per il futuro. Ciò a sua volta richiede di affrontare una delle principali fonti di incertezza nella previsione del riscaldamento globale: le nuvole.

Alcune nuvole contribuiscono al raffreddamento, spostando l’energia del sole nello spazio. Altre contribuiscono al riscaldamento agendo come una coperta e intrappolando parte dell’energia della superficie terrestre, amplificando l’effetto serra. Come possiamo vedere le nuvole interagiscono molto con il clima. Influenzano la struttura dell’atmosfera, influenzando tutto, dalla temperatura e dall’umidità alle circolazioni atmosferiche.

Le nuvole possono darci indizi su come prevenire il cambiamento climatico

A sua volta il clima influenza come e quali tipi di nuvole devono formarsi. Studi precedenti hanno suggerito che le nuvole piccole e soffici comuni nelle regioni degli alisei causano alcuni dei più alti livelli di incertezza nei modelli climatici. Queste nuvole sono conosciute come cumuli commerciali. Mentre sono relativamente piccoli, sono molto diffusi e numerosi ai tropici. Poiché ci sono così tante di queste nuvole, ciò che accade loro ha potenzialmente un enorme impatto sul clima. Molti modelli presumono che la struttura e il numero di queste nuvole cambieranno in modo significativo con il riscaldamento della temperatura globale, portando a possibili cicli di feedback che amplificano o smorzano il cambiamento climatico.

I modelli che prevedono una forte riduzione di tali nubi all’aumentare della temperatura tendono a prevedere un grado più elevato di riscaldamento globale. I cumuli commerciali cambiano molto meno del previsto quando l’atmosfera si riscalda. È una buona notizia perché non sembra esistere un processo che pensavamo potesse essere responsabile di una grande amplificazione del riscaldamento globale. I climatologi possono ora utilizzare modelli che rappresentano in modo più accurato il comportamento di queste nuvole quando prevedono l’effetto del cambiamento climatico.

Un ulteriore studio ha esplorato i processi all’interno di un diverso tipo di nuvola, le nuvole a fasi miste, per aiutare a migliorare i modelli climatici. Le nuvole a fase mista contengono sia acqua liquida che ghiaccio e sono responsabili della maggior parte delle precipitazioni in tutto il mondo. Negli ultimi anni è diventato chiaro che svolgono anche un ruolo importante nel cambiamento climatico. Mentre l’atmosfera si riscalda, queste nuvole tendono a spostarsi dal ghiaccio al liquido. Quello che succede allora è che anche le nuvole diventano più riflettenti e hanno un effetto di raffreddamento più forte.

Gli attuali modelli climatici tendono a rendere la miscela di acqua e ghiaccio nelle nuvole in fase mista più uniforme e meno complessa rispetto alle nuvole reali, portando a sopravvalutare la quantità di ghiaccio nelle nuvole. I nostri risultati suggeriscono che se lasciamo che le emissioni di gas serra continuino, non sarà solo un riscaldamento lineare e graduale, potrebbe esserci un riscaldamento in rapida accelerazione quando si arriva a un certo punto. Man mano che le nuove scoperte su nuvole come queste vengono integrate nei modelli, le previsioni climatiche utilizzate dai responsabili politici diventeranno più raffinate.

