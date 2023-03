Il Covid-19 molto probabilmente non ha messo a dura prova la salute mentale della maggior parte delle persone, come si pensava. La pandemia ha provocato cambiamenti “minimi” nei sintomi di salute mentale tra la popolazione generale, secondo una revisione di 137 studi di tutto il mondo. Il nuovo studio ha suggerito che parte della narrativa pubblica sugli impatti sulla salute mentale del Covid-19 si basava su studi e aneddoti di scarsa qualità, che sono diventati profezie che si auto avverano, aggiungendo che c’era bisogno di una scienza più rigorosa.

Tuttavia, alcuni esperti lo hanno contestato, avvertendo che tali letture potrebbero oscurare l’impatto su singoli gruppi come bambini, donne e persone con redditi bassi o problemi di salute mentale preesistenti. Hanno anche detto che altri studi robusti avevano raggiunto conclusioni diverse. Le affermazioni secondo cui la salute mentale della maggior parte delle persone si è deteriorata in modo significativo durante la pandemia si sono basate principalmente su studi individuali che sono ‘istantanee’ di una situazione particolare, in un luogo particolare, in un momento particolare. In genere non implicano alcun confronto a lungo termine con ciò che era esistito prima o è venuto dopo.

Salute mentale, gli effetti del Covid-19 sono meno gravi di quanto si pensa

I ricercatori hanno suggerito che i risultati sono coerenti con il più grande studio sul suicidio da pandemia e si applicavano alla maggior parte dei gruppi, comprese età, sessi, generi diversi e se le persone avevano condizioni preesistenti. Tre quarti della ricerca si sono concentrati sugli adulti, per lo più provenienti da paesi a medio e alto reddito. Le donne avevano sperimentato un peggioramento di ansia, depressione o sintomi generali di salute mentale durante la pandemia, probabilmente a causa del destreggiarsi tra più responsabilità familiari, o perché lavoravano di più nel settore sanitario o sociale, o, in alcuni casi, a causa di abusi domestici.

Gli scienziati hanno inoltre notato che i sintomi della depressione erano peggiorati di “quantità da minime a piccole” per gli anziani, gli studenti universitari, le persone che si autoidentificavano come appartenenti a un gruppo di minoranza sessuale o di genere e i genitori. Il team ha suggerito che i governi e le agenzie sanitarie devono produrre dati sulla salute mentale di migliore qualità e più tempestivi per indirizzare meglio le risorse e che i governi dovrebbero continuare a finanziare adeguatamente i servizi, in particolare per i gruppi più colpiti dalla pandemia.

Altre ricerche hanno suggerito che l’impatto sulla salute mentale della pandemia è stato molto più grave. Nel 2021, i ricercatori dell’Università del Queensland hanno stabilito che l’ansia e la depressione in tutto il mondo sono aumentate drasticamente nel 2020, mentre nell’aprile 2021 è stato osservato un forte aumento della salute mentale e nel febbraio 2022 gli esperti hanno avvertito di un ” seconda pandemia” di depressione, ansia, psicosi e disturbi alimentari. Non abbiamo ancora il quadro completo e sono necessari ulteriori studi sull’impatto della pandemia sui gruppi che soffrono di disuguaglianze sociali e sanitarie di lunga data. Sappiamo che i servizi di salute mentale sovraccarichi e sottofinanziati non sono stati in grado di soddisfare la crescente domanda negli ultimi anni. È fondamentale che il governo finanzi adeguatamente i servizi per fornire il supporto necessario.

Foto di Total Shape da Pixabay