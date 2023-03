Siamo certi che a chiunque è capitato di avere WhatsApp intasato di gruppi di ogni tipo, molte volte inutilizzati. L’azienda del servizio di messaggistica è consapevole che, seppur i gruppi siano uno dei suoi punti di forza, possono diventare fastidiosi quando iniziano ad accumularsi. A ragione di ciò, è in arrivo una funzione che permetterà agli utenti di impostare una data di scadenza per i gruppi! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sei a corto di memoria sul tuo smartphone a causa di WhatsApp? Devi sapere che molto spesso la maggior parte dello spazio è occupato dai messaggi e contenuti presenti nei vari gruppi. Quale miglior modo, quindi, per liberare spazio se non facendo fuori i gruppi inutili?

WhatsApp: i gruppi effimeri sono dietro l’angolo

La novità è attualmente in fase di sviluppo, tracce di essa sono state scovate nell’ultima beta dell’app per dispositivi iOS. Grazie alla funzione, gli utenti avranno la possibilità di impostare qualsiasi gruppo come “effimero”. Ciò significa che si potrà decidere una data di scadenza dopo la quale il gruppo verrà ripulito automaticamente. Tale opzione risulterà essere molto utile per quei gruppi che vengono creati specificamente per un’occasione unica (compleanno, meeting, ecc.). Ovviamente, l’impostazione riguarderà solo noi e non gli altri partecipanti al gruppo, che potranno continuare a conversare liberamente.

Considerando che la funzione è ancora in fase di sviluppo, potrebbero volerci ancora alcune settimane prima di vederla arrivare nelle versioni aperte al pubblico. Ciò che è certo è che non sarà un’esclusiva dei dispositivi iOS, ma arriverà anche su Android. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.