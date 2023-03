Lo scorso 27 febbraio, gli astronomi hanno scoperto un nuovo asteroide. Nominato 2023DW, questo corpo celeste si manterrà alla larga per almeno un paio di decenni, ma secondo l’ESA potrebbe finire con lo schiantarsi sul nostro Pianeta il giorno di San Valentino del 2046. Secondo la Risk List dell’agenzia spaziale europea, vi sarebbe un rischio di impatto anche nei successivi San Valentino, tra il 2047 e il 2051.

Al momento, secondo il Near-Earth Objects Coordination Center dell’ESA, questo asteroide avrebbe una possibilità su 560 di colpire la Terra il 14 febbraio 2046. Il che significa che secondo i calcoli attuali siamo sicuri al del 99,82% che 2023DW mancherà la Terra.

Queste stime sono basate su sole 62 osservazioni, realizzate tra il 4 ed il 10 marzo 2023. Nelle prossime settimane avremo più osservazioni della roccia cosmica, che ci permetteranno di capire meglio quale sia effettivamente la sua orbita e stabilire se vi sia davvero un rischio concreto per la Terra.

Sempre sulla base delle poche osservazioni sino ad ora ottenute, i calcoli preliminari stimano che l’asteroide abbia un diametro di circa 50 metri. Le sue dimensioni di certo non porteranno alla distruzione del nostro Pianeta in caso di impatto, ma di certo lascerebbero comunque il segno qualora dovesse davvero colpirci.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023