Una cosa nota è che l’eccessivo uso della pornografia rende più difficile riuscire creare relazioni stabili, durature e sane. Secondo un nuovo studiato pubblicato sul Journal of Sex Research però il discorso sulla quantità consumata viene esplorato più affondo. Non si parla appunto solo di un uso esagerato, ma bastano anche pochi livelli per creare problemi in una persona.

Lo studio ha preso in esame i dati di 3.500 persone che si trovavano in quel momento in relazioni romantiche con un partner. I ricercatori hanno fatto delle domande ai suddetti circa la visione di pornografia e della soddisfazione della propria relazione, anche a livello di stabilità. Quello che è venuto fuori è che anche un uso saltuario portava a percepire livelli di soddisfazioni più bassi nella vita di coppia.

L’uso di pornografia può minare una relazione

Le parole della dottoressa Brian Willoughby, autrice dello studio: “È vero che il tipo di contenuto pornografico può avere maggiori effetti negativi sul benessere relazionale rispetto ad altri, e che gli uomini religiosi sembrano essere maggiormente colpiti dalla visione di materiale pornografico a causa della sensazione di non essere in armonia con le loro convinzioni morali, ma resta il fatto che la stabilità delle relazioni è indebolita dall’uso della pornografia sia per gli uomini che per le donne.”

La quantità di prove riportate dallo studio vedono l’uso regolare della pornografia con una cattiva salute relazionale, e questo vale anche per le donne nonostante gli uomini siano più suscettibile alla stabilità. Lo studio, dicendo questo, creare una nuova consapevolezza su questo tipo di abitudine.