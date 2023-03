Molto probabilmente abbiamo già sentito parlare dei benefici che ha per la nostra salute la dieta mediterranea, che si dice aiuti a ridurre l’infiammazione, migliorare la funzione cognitiva e aiutarci ad avere un cuore più sano. Mentre la dieta consiste in molti diversi tipi di alimenti, due degli ingredienti più popolari che le persone si abbandonano mentre seguono questa dieta sono le olive e l’olio d’oliva.

Nonostante siano conosciute come un alimento grasso, le olive sono ancora un pilastro di questa dieta salutare. Questo porta a chiederci in che modo le olive fanno bene alla nostra salute? Quali sono i nutrienti che le rendono cosi benefiche? Per comprendere meglio i possibili benefici per la salute delle olive, abbiamo parlato con una manciata di esperti di nutrizione e abbiamo approfondito i dati, nella speranza di scoprire se le olive verdi e nere fanno davvero bene.

Salute, fanno veramente bene le olive?

Contrariamente alla credenza popolare, le olive non sono considerate verdure. Sono infatti un tipo di frutta che appartiene alla famiglia delle drupacee, insieme a ciliegie, pesche e prugne. La salamoia naturale in cui vengono stagionati in genere comprende salamoia, sale secco, acqua, olio e altri aromi. Sono costituite in gran parte da grassi sani, il 74% dei quali è un grasso specifico chiamato acido oleico. L’acido oleico è un grasso monoinsaturo ed è noto per aiutare con l’infiammazione.

Ottenere più di questi grassi “sani” come i grassi monoinsaturi e polinsaturi nella dieta, specialmente quando sostituiscono i grassi come i grassi saturi e trans, può aiutare in modo significativo la nostra salute generale. Uno dei principali vantaggi di ottenere più acidi grassi sani nella dieta è che possono aiutarti a migliorare la salute e il funzionamento del cervello. Questo alimento anche composti fenolici, che gli studi dimostrano possono aiutare a proteggere dalle malattie legate all’età come l’Alzheimer o la demenza. Secondo uno studio le persone che mangiano molti grassi monoinsaturi hanno spesso livelli più alti del neurotrasmettitore acetilcolina, di cui abbiamo bisogno per funzioni come la conservazione della memoria e l’apprendimento.

Alcuni studi hanno persino suggerito che i composti presenti nelle olive possono avere proprietà antinfiammatorie, che possono essere utili nel ridurre il rischio di problemi di salute cronici legati all’età. Uno degli effetti specifici del consumo di olive è che contengono fibre alimentari.Ottenere abbastanza fibre nella nostra dieta è una delle chiavi principali per un cuore sano, livelli di colesterolo sani, una buona digestione e longevità nel suo complesso, e le olive possono svolgere un ruolo utile nel soddisfare il nostro fabbisogno giornaliero di fibre alimentari. Le olive sono uno dei migliori alimenti salutari per il cuore su cui possiamo fare uno spuntino a causa dei loro alti livelli di grassi monoinsaturi.

Mantenere ll cuore sano

I grassi monoinsaturi possono anche aiutarci a ridurre il colesterolo cattivo e aumentare il colesterolo buono, che a sua volta può aiutarci a mantenere un cuore sano. Le olive sono ricche di antiossidanti, tra cui vitamina E e composti fenolici. Questi antiossidanti sono un deterrente contro il danno cellulare causato dai radicali liberi che possono danneggiare il nostro corpo. Un’ottima fonte di ferro, di cui il corpo ha bisogno per creare e generare globuli rossi che trasportano l’ossigeno in tutto il corpo. Sebbene le olive abbiano molti benefici per la salute, il processo di stagionatura aumenta il contenuto di sodio di questo frutto prima che vengano immesse sul mercato.

L’eccessiva assunzione di sodio può portare ad alta pressione sanguigna e un aumento del rischio di malattie cardiache, ictus e problemi renali. Mangiare troppe olive può portare rapidamente a una quantità significativa di sodio, soprattutto se stiamo consumando altri cibi ad alto contenuto di sodio. Le olive possono fornire una cornucopia di calorie. E mentre questo alimento può essere incluso in una dieta sana e non è necessario portare all’estremo le preoccupazioni caloriche intorno alle olive, è qualcosa da considerare e di cui essere consapevoli prima di metterne una manciata in bocca.

Foto di Peter H da Pixabay