I sauropodi sono dei dinosauri dai lunghi colli torreggianti e corpi enormi, e in un nuovo studio, gli scienziati hanno trovato un sauropode con il collo più lungo di tutti. Secondo le stime il sauropode cinese del tardo Giurassico Mamenchisaurus sinocanadorum aveva un collo lungo oltre 15 metri. Questo è il collo più lungo scoperto su qualsiasi dinosauro, o qualsiasi animale, ancora, paragonabile all’altezza di un edificio di quattro piani o otto colli di giraffa impilati uno sopra l’altro.

È stato scoperto per la prima volta nel 1987 da rocce di 162 milioni di anni nel nord-ovest della Cina. A causa della natura parziale dei resti, il team ha ricostruito le relazioni evolutive di questo dinosauro e sono stati in grado di utilizzare parenti stretti. Le analisi ci rendono abbastanza fiduciosi che il Mamenchisaurus sinocanadorum avesse 18 vertebre nel collo, perché i cugini stretti conosciuti da scheletri più completi hanno tutti 18 vertebre cervicali. Quindi, concentrandoci solo su questi parenti stretti con manici simili, siamo cresciuti.

Scienza, scoperto il dinosauro con il collo più lungo

Il team ha anche esaminato come il Mamenchisaurus avrebbe potuto sostenere colli così lunghi e corpi enormi. Hanno scansionato le vertebre con la TAC e hanno scoperto che gli interni contenevano sacche d’aria, qualcosa di simile agli uccelli dell’era attuale, rendendo la spina dorsale del Mamenchisaurus più leggera in densità e un carico più sopportabile. Non è certo il motivo per cui il Mamenchisaurus si è evoluto per avere colli così lunghi, ma i ricercatori hanno ipotizzato che avrebbe potuto renderli più efficienti nel foraggiamento e li avrebbe anche aiutati a rilasciare il calore corporeo in eccesso dai loro enormi corpi.

I mamenchisauridi sono importanti perché hanno spinto i limiti su quanto può essere lungo un collo e sono stati il ​​primo lignaggio di sauropodi a farlo. Con un collo lungo 15 metri, sembra Mamenchisaurus sinocanadorum potrebbe essere un detentore del record, almeno fino a quando non verrà scoperto qualcosa di più lungo. Per i sauropodi, il collo lungo era una delle chiavi per ottenere grandi dimensioni corporee. Per alimentare un corpo così grande, i sauropodi dovevano essere efficienti nel raccogliere cibo, ed è esattamente per questo che è stato costruito un collo lungo. Un sauropode potrebbe stare in un punto e pascolare la vegetazione circostante, risparmiando energia mentre assume tonnellate di cibo.

Il mistero rimanente di Mamenchisaurus e di molti altri sauropodi dal collo lungo è capire come abbiano attirato l’aria lungo questi lunghi colli fino ai polmoni. Come tutti gli altri dinosauri sauropodi, il Mamenchisaurus aveva un complesso apparato respiratorio che includeva non solo i polmoni, ma anche numerose sacche d’aria simili a palloncini. Questi erano collegati ai polmoni e alla trachea ma si diffondevano all’interno del collo, del torace e dell’addome dell’animale. Mentre ora si pensa che il Mamenchisaurus sinocanadorum abbia il collo più lungo di qualsiasi dinosauro, non è ancora il dinosauro più grande. Quel titolo è detenuto da una specie del gruppo dei titanosauri e gli appassionati di dinosauri avranno la possibilità di vedere il colossale titanosauro Patagotitan mayorum, una delle più grandi creature conosciute che abbia mai camminato sul nostro pianeta.

Foto di Maegan Thomas da Pixabay