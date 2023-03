Un nuovo studio ha suggerito che i dolcificanti contenuti nelle bevande energetiche possono portare a un maggior rischio di sviluppare ictus e infarto. I ricercatori hanno scoperto che l’eritritolo, una sostanza chimica utilizzata in alcune bevande energetiche, potrebbe essere collegato a tassi più elevati di condizioni mortali. Lo studio ha analizzato oltre 4.000 persone e ha studiato l’impatto del dolcificante sulla facilità con cui si forma un coagulo di sangue, che può portare a entrambi gli eventi.

È stato confermato che il dolcificante potrebbe aumentare proprio i rischi di coagulazione. Gli edulcoranti come l’eritritolo sono rapidamente aumentati di popolarità negli ultimi anni, ma c’è bisogno di una ricerca più approfondita sui loro effetti a lungo termine. Sappiamo bene che le malattie cardiovascolari si accumulano nel tempo e le malattie cardiache sono la principale causa di morte a livello globale. Fino a 100.000 inglesi sono ricoverati in ospedale per attacchi di cuore e lo stesso numero soffre di ictus ogni anno. L’ipertensione, il colesterolo, il diabete, il fumo e l’obesità sono tutti fattori di rischio noti.

Bevande energetiche possono aumentare il rischio di infarto e ictus

Questi edulcoranti sono spesso sconsigliati alle persone che soffrono di diabete, come sostituzione dello zucchero e obesità. L’eritritolo è circa il 70% più dolce dello zucchero ed è prodotto dalla fermentazione del mais, pur essendo presente anche in bassi livelli prodotti dall’organismo. Precedenti ricerche hanno collegato altri dolcificanti, tra cui aspartame, acesulfame di potassio e sucralosio, alle malattie cardiache. Ricercatori hanno misurato i livelli di diverse sostanze chimiche nel sangue di pazienti a rischio di malattie cardiache negli Stati Uniti, prima di seguirli tre anni dopo.

Hanno scoperto che il rischio di morte era due volte più alto nei pazienti che avevano più eritritolo nel sangue. Hanno quindi analizzato altri pazienti negli Stati Uniti e in Danimarca, trovando la stessa associazione. Esperti indipendenti hanno mostrato che lo studio ha scoperto un legame tra il dolcificante e malattie cardiache. Gli autori hanno trovato un’associazione potenzialmente importante tra i livelli di eritritolo nel sangue e gli impatti sulla salute. Livelli più elevati di eritritolo possono aumentare il rischio di formazione di coaguli di sangue e questo a sua volta può aumentare il rischio di malattia. Le prove non sono ancora definitive, ma sottolineano l’importanza degli investimenti in ulteriori ricerche.

Foto di Rudy and Peter Skitterians da Pixabay