Come società, abbiamo trascorso secoli a chiederci se fosse venuto prima l’uovo o la gallina. In effetti, questa domanda è importante quasi quanto la conferma della vita extraterrestre o la scoperta di nuove galassie. Perché? Non lo sappiamo, ma almeno ora c’è una risposta scientifica a questo dilemma.

I biologi evoluzionisti di tutto il mondo si sono riuniti per confutare le teorie che affermano inequivocabilmente che l’uovo è venuto prima. Per loro, quella risposta può variare a seconda del tipo di uovo di cui stanno parlando. Ad esempio, se parliamo di un uovo di dinosauro o di una gallina ruspante (Gallus gallus domesticus).

La storia dell’uovo

Sappiamo tutti che i polli vengono dalle uova e le uova vengono dai polli. Tuttavia questo non è del tutto vero. Esistono molte altre creature che si riproducono deponendo uova, come rettili e anfibi. L’uovo, al suo livello più elementare, è un cocktail di vita composto da ovuli. Grazie ad esso, i vertebrati hanno smesso di dipendere dall’acqua per mantenere umidi i loro piccoli, quindi è logico che molti pensino che l’uovo sia venuto prima di qualsiasi gallina. Tanto più che gli uccelli in quanto tali non sono apparsi nella documentazione sui fossili fino alla metà e alla fine del Giurassico, tra 165 e 150 milioni di anni fa.

Tuttavia, è importante chiarire che le uova più antiche del mondo non sono uova di gallina. Infatti non avevano nemmeno le caratteristiche di quello che oggi chiamiamo “uovo”: un guscio duro. Prima delle uova amniotiche, come sono noti i duri gusci che venivano deposti nel terreno, i vertebrati espellevano una specie di sfera malleabile dalla consistenza coriacea. Molti pensano che queste siano le prime uova della storia, con 325 milioni di anni.

Quindi, la gallina è venuta prima l’uovo?

Storicamente, le uova venivano prima delle galline. Tuttavia, dal punto di vista biologico, le uova di gallina si sono formate circa 50 milioni di anni fa, dopo la nascita di una sottospecie di uccello rosso (Gallus gallus).

Gli esseri umani che vivevano nel sud-est asiatico addomesticarono per la prima volta questi uccelli rossi tra il 1650 a.C. e il 1250 a.C. Nel processo, l’ultimo antenato dei polli moderni depose un uovo amniotico contenente un embrione con differenze genetiche sufficienti per distinguerlo dalla sua specie madre. Tuttavia, la specie embrionale non era ancora un pollo.

Secondo i biologi e vari reperti fossili, dopo aver raggiunto l’età adulta, quella pseudo-gallina avrebbe deposto il primo uovo di gallina. Pertanto, se parliamo di uova di gallina, la gallina è venuta prima dell’uovo. Invece, se parliamo di uova in generale, queste erano prima degli uccelli.

Una risposta o un nuovo dibattito?

Come possiamo vedere, la storia evolutiva dei polli non è semplice. C’è anche chi ritiene che tutte le uova di dinosauro precedano i polli e, sebbene sia vero, queste non dovrebbero entrare nel dibattito. Le uova amniotiche dei periodi Carbonifero, Permiano e Triassico, circa 200 milioni di anni fa, avevano gusci esterni estremamente sottili. Erano fondamentalmente pezzi di porcellana e quindi non si conservavano bene. Quindi è impossibile sapere se queste uova avessero tutte le caratteristiche di un uovo di gallina.

Inoltre, per quanto riguarda l’altra parte del dilemma, ci sono prove fossili che confermano che i polli si sono incrociati con i loro antenati dopo essere diventati una sottospecie geneticamente distinta. Pertanto, è anche difficile stimare quando è nata la prima gallina ruspante.

Forse non è la risposta che molti si aspettavano, ma il dilemma dell’uovo e della gallina ha due possibili soluzioni: storicamente l’uovo e biologicamente la gallina. Tutto dipende dal tipo di uovo in questione.