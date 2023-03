Composto da semplici ingredienti freschi, veloce da preparare e sempre elegantemente impiattato, il sushi è forse una delle opzioni culinarie più chic disponibili, tanto da diventare uno dei cibi più consumati e alla moda. Al giorno d’oggi, anche chi non ama il pesce crudo o segue una dieta rigorosamente vegetale può trovare qualcosa da gustare nella maggior parte dei menu dei ristoranti di sushi.

Quello che viene da chiederci per una dieta sana ed equilibrata il sushi è davvero cosi salutare? Sì, la maggior parte degli ordini di sushi include almeno una combinazione di proteine ​​magre, alghe e riso, tra gli altri ingredienti, ciascuno dei quali fornisce rispettivamente una qualche forma di beneficio per la salute. Tuttavia gli ordini di sushi possono essere un’arma a doppio taglio, poiché gli ingredienti e le tecniche di preparazione utilizzate in alcuni casi possono produrre un eccesso di sodio e grassi saturi.

Alimentazione, il sushi è benefico per la nostra salute?

Inoltre visto che le porzioni sono piccole rispetto a quelle a cui siamo abituati, possono portarci a mangiare con poca moderazione. Mangiare sushi può giovare al nostro corpo in diversi modi perché in genere include ingredienti ricchi di nutrienti come pesce, frutti di mare, verdure e riso, che possono fornire vitamine, minerali e fibre alla nostra dieta. È anche a basso contenuto di grassi saturi, che possono aiutare a ridurre il rischio di alcune malattie croniche, come le malattie cardiache e il diabete. Quindi scopriamo insieme almeno 4 vantaggi che il sushi può portare alla nostra salute.

Può essere un piatto equilibrato

Realizzato con pesce ricco di proteine, grassi sani come l’avocado e verdure fibrose, il sushi può essere un pasto nutrizionalmente ben bilanciato. Il sushi tradizionale contiene proteine, carboidrati e alcuni grassi sani, che lavorano tutti in armonia insieme per aiutarci a sentirci più pieni e soddisfatti e stabilizzare gli zuccheri nel sangue. Il pesce è una fonte proteica di alta qualità e in particolare i pesci grassi sono ricchi di acidi grassi Omega3 di cui il nostro cervello e il nostro corpo hanno bisogno. Inoltre, il sushi è tipicamente avvolto in alghe e farcito con verdure come carote, cetrioli e avocado.

2. Raggiungimento fabbisogno giornaliero di pesce

Poiché il pesce è l’ingrediente principale nella maggior parte dei pasti a base di sushi, è un modo favoloso per raggiungere l’obiettivo di consumare 8 porzioni di pesce a settimana. I grassi Omega3 salutari per il cuore presenti nei frutti di mare possono ridurre il rischio di malattie cardiache, depressione, demenza e artrite e possono anche migliorare l’umore generale. Le raccomandazioni supportano il consumo di 250-500 mg di grassi Omega3 al giorno, che può essere trovato in alcune voci di menu comunemente servite come salmone, sgombro, granchio e tonno.

3. Pesce con micronutrienti salutari

Gli acidi grassi Omega3 nei pesci grassi supportano la salute del cervello, lo sviluppo cellulare e possono persino ridurre il rischio di malattie croniche e alcuni tipi di cancro. Il selenio, che si trova in quantità elevate nel tonno pinna gialla, è un minerale essenziale e antiossidante che svolge un ruolo nella funzione e nel metabolismo della tiroide. Inoltre che oltre ad essere un’ottima fonte di proteine ​​e acidi grassi Omega3, i pesci grassi come il salmone e il tonno contengono anche selenio e sono una delle poche fonti alimentari di vitamina D.

4. Consumato con moderazione può aiutare la perdita di peso

Il sushi può essere un’opzione alimentare salutare per coloro che cercano di gestire il proprio peso, poiché tende ad essere povero di calorie e ricco di proteine ​​​​e fibre. Gli involtini di sushi che contengono verdure come avocado, cetriolo e alghe possono essere ricchi di antiossidanti, che aiutano a proteggere le cellule dai danni.

Ovviamente c’è anche il rovescio della medaglia in quanto alcuni fattori possono rendere il nostro pasto non proprio salutare.

Ingredienti ad alto contenuto calorico : Alcuni involtini di sushi sono fatti con ingredienti ad alto contenuto calorico, come pastella di tempura fritta, crema di formaggio o salse a base di maionese. Questi involtini possono essere deliziosi, ma sono anche ricchi di calorie, grassi malsani e carboidrati raffinati.

: Alcuni involtini di sushi sono fatti con ingredienti ad alto contenuto calorico, come pastella di tempura fritta, crema di formaggio o salse a base di maionese. Questi involtini possono essere deliziosi, ma sono anche ricchi di calorie, grassi malsani e carboidrati raffinati. Ingredienti ad alto contenuto di sodio : Le verdure in salamoia e la salsa di soia che viene tradizionalmente servita come contorno possono contenere un serio pugno di sodio. Questa potrebbe non essere l’opzione migliore per coloro che sono preoccupati per l’ipertensione.

: Le verdure in salamoia e la salsa di soia che viene tradizionalmente servita come contorno possono contenere un serio pugno di sodio. Questa potrebbe non essere l’opzione migliore per coloro che sono preoccupati per l’ipertensione. Alcuni pesci con alti livelli di mercurio: sebbene il pesce offra molti benefici per la salute, mangiare alcune specie può aumentare l’esposizione al mercurio, di cui alcune persone dovrebbero essere consapevoli. Alcuni tipi di pesce, come il tonno, possono contenere alti livelli di mercurio, che può essere dannoso in grandi quantità, soprattutto per le donne incinte e i bambini piccoli.

Foto di Kevin Petit da Pixabay