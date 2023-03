A tre anni dall’inizio della pandemia da Covid-19 la maggior parte delle persone ha contratto il virus almeno una volta. I numeri dei casi sono aumentati particolarmente quando la variante Omicron ultra-infettiva è aumentata alla fine del 2021 e all’inizio del 2022 e continua a generare sempre più ceppi trasmissibili. Tuttavia alcune persone sono riusciti a schivare il virus e rimanere sani. Ma questo perché succede?

La percentuale stimata di persone che hanno contratto il coronavirus varia dal 70% al 90% della popolazione statunitense, ma non è chiaro quanti non siano stati veramente infettati, poiché le infezioni asintomatiche e i test a domicilio hanno confuso le acque. Alcune aree metropolitane hanno una grande quantità di persone che non si sono ammalate poiché una percentuale maggiore dei suoi residenti è vaccinata e potenziata e gran parte della sua popolazione ha praticato fattori di mitigazione come il mascheramento o l’allontanamento sociale durante la pandemia.

Covid-19, rimanere immuni è solo fortuna o scienza?

Una serie di motivi spiegano che alcune persone rimangono ancora libere da Covid-19, affermano gli esperti: stato di vaccinazione, mascheramento, tipo di variante circolante, scelte di stile di vita che hanno ridotto il rischio complessivo e semplicemente fortuna. Anche lo stato socioeconomico può svolgere un ruolo, con le persone a basso reddito colpite in maniera esagerata. Questo porta indubbiamente a una correlazione diretta tra il nostro reddito e la possibilità di essere infettato, oltre a essere ricoverato in ospedale e morire. La trasmissibilità della variante determina anche i tassi di infezione, poiché Omicron e le sue sottovarianti sono molto più trasmissibili rispetto ai loro predecessori.

C’è anche la possibilità che un segmento della popolazione abbia un’immunità naturale al coronavirus. Le prime prove suggerivano che le persone con sangue di tipo O potrebbero essere protette meglio, ma questa teoria non ha avuto successo negli studi successivi. Invece, alcuni individui potrebbero avere mutazioni nei loro geni che li rendono resistenti all’infezione da virus, dicono gli esperti, così come ci sono individui che sono naturalmente “immuni” o resistenti all’HIV e alla peste. Gli esperti di malattie infettive hanno suggerito queste mutazioni potrebbero coinvolgere vari recettori:

• ACE2: dove il coronavirus entra nel corpo e dove una mutazione in quel recettore può rendere difficile la diffusione del virus.

• Enzimi: sostanze chimiche che accelerano le reazioni nelle cellule.

• Cellule immunitarie: Anticorpi o cellule T e B.

Purtroppo non è abbastanza chiaro quante persone abbiano questa immunità naturale ed è necessaria una migliore comprensione di come il Covid-19 infetti prima le nostre cellule. Le persone non dovrebbero presumere di non poter essere infettate. Potrebbe essere un errore pericoloso. Sebbene una piccola percentuale di persone sia riuscita a rimanere libera dal virus, quest’ultimo circolerà per molto tempo e che le reinfezioni sono e continueranno ad essere comuni. E i ranghi dei mai infetti continueranno a ridursi. È importante utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo e avere fiducia in essi. Abbracciare la vita con entusiasmo, ma responsabilmente.

Foto di Aneta Esz da Pixabay