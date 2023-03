In materia di conoscere nuove persone, siamo fortunati. Esistono molti modi per incontrare nuove persone e ognuno può scegliere il modo che preferisce. In generale, gli appuntamenti moderni possono essere suddivisi in due categorie: nella vita reale e online. Ogni categoria ha i suoi ovvi vantaggi e importanti svantaggi. Ed è proprio questo che vogliamo analizzare oggi in modo più dettagliato.

Parliamo dei pro e dei contro degli appuntamenti che avvengono nella vita reale e quelli online, di chi preferisce l’una o l’altra cosa e offriamo anche un modo per incontrare nuove persone che combina entrambe le modalità. Ci auguriamo che lo troviate interessante.

Incontri nella vita reale: vantaggi e svantaggi

Vantaggi:

Massimo contatto umano: audiovisivo e anche tattile. Ci si vede, ci si ascolta e ci si sente l’un l’altro. Nessun’altra piattaforma di incontri online darà un tale effetto.

L’opportunità di organizzare l’appuntamento più straordinario ed entusiasmante: dalla normale cena al ristorante all’escursione in montagna.

Ottime possibilità di conoscere bene una persona nel più breve tempo possibile. Un incontro dal vivo può sostituire settimane e persino mesi di comunicazione online.

Svantaggi:

In un modo o nell’altro, nella vita reale, si passa molto tempo a conoscersi e a costruire la relazione. Ogni appuntamento è un’ora di preparazione.

Ci sono probabilità piuttosto elevate che la persona alla fine non soddisfi e il primo vero incontro porterà solo delusione a entrambi. Il tempo perso, purtroppo, non può essere restituito.

Gli incontri dal vivo sono quasi sempre una spesa finanziaria aggiuntiva. Tutti sono materialisti in una certa misura e non tutti sono pronti a spendere soldi per niente.

Incontri online: vantaggi e svantaggi

Vantaggi:

La capacità di incontrarsi e comunicare da quasi ogni parte del mondo. Tutto ciò di cui si ha bisogno è un computer, un tablet o uno smartphone e un accesso a Internet e niente di più!

Numero quasi illimitato di potenziali conoscenze. Non si è più limitati alla propria città, regione, paese o persino continente. Puoi incontrare quasi chiunque.

Il risparmio di tempo è semplicemente enorme. Letteralmente un clic, e ora stai già conoscendo un nuovo interlocutore interessante e forse è con lui che alla fine sarai pronto a legare il tuo destino.

Svantaggi:

Un gran numero di truffatori su siti e app di incontri. Questo è un problema davvero serio che gli sviluppatori stanno cercando di affrontare, ma nessuna piattaforma online offrirà una protezione al 100% all’utente.

Per utilizzare appieno i servizi di incontri più famosi, è necessario pagare per l’accesso premium. Nella maggior parte dei casi, tali spese sono davvero giustificate, ma non tutti sono ancora pronti a pagare.

Non tutti gli utenti riescono a incontrare rapidamente il loro vero amore. Qualcuno incontra l’anima gemella in una settimana e cancella definitivamente l’app di appuntamenti, mentre qualcuno attende da anni l’incontro tanto atteso.

Roulette della chat video: una combinazione riuscita di principi di incontri online e di appuntamenti nella vita reale

Chat roulette è un sito Web o un’applicazione la cui caratteristica principale è la connessione tramite video di utenti casuali. Cioè, utenti a caso con cui puoi comunicare quasi come dal vivo possono apparire sullo schermo di fronte a te. Li vedi, senti la loro voce, osservi i loro gesti, il modo di comunicare e il comportamento. Quasi come durante un vero appuntamento nella vita reale.

Quale chatroulette scegliere?

Possiamo consigliare diverse opzioni testate nel tempo:

Chatroulette — la prima roulette di chat video della storia che è operativa dal 2009. Per molto tempo, il sito Web di Chatroulette ha sofferto di una moderazione estremamente scarsa, a causa della quale ha perso una parte significativa di utenti. Ma ora la situazione è notevolmente migliorata, quindi gli utenti stanno gradualmente tornando al sito.

— la prima roulette di chat video della storia che è operativa dal 2009. Per molto tempo, il sito Web di Chatroulette ha sofferto di una moderazione estremamente scarsa, a causa della quale ha perso una parte significativa di utenti. Ma ora la situazione è notevolmente migliorata, quindi gli utenti stanno gradualmente tornando al sito. CooMeet — una chat roulette molto originale, il cui vantaggio principale è un filtro di genere funzionale che non commette mai errori e mette in contatto gli uomini solo con le donne. Ciò è dovuto al fatto che le ragazze devono verificare i propri dati durante la registrazione. Chat roulette CooMeet ha una comoda versione web e applicazioni mobili funzionali per iOS e Android, che Chatroulette non ha.

— una chat roulette molto originale, il cui vantaggio principale è un filtro di genere funzionale che non commette mai errori e mette in contatto gli uomini solo con le donne. Ciò è dovuto al fatto che le ragazze devono verificare i propri dati durante la registrazione. Chat roulette CooMeet ha una comoda versione web e applicazioni mobili funzionali per iOS e Android, che Chatroulette non ha. Azar — una chat video mobile con supporto per trasmissioni in diretta a un vasto numero di seguaci. Se questo formato di comunicazione è di tuo gradimento, Azar può essere un’ottima opzione. In caso contrario, puoi chattare tete-a-tete come in una qualsiasi delle chat menzionate precedentemente.

— una chat video mobile con supporto per trasmissioni in diretta a un vasto numero di seguaci. Se questo formato di comunicazione è di tuo gradimento, Azar può essere un’ottima opzione. In caso contrario, puoi chattare tete-a-tete come in una qualsiasi delle chat menzionate precedentemente. Bazoocam — una roulette di chat video minimalista e facile da usare senza fronzoli e impostazioni ricercate per la ricerca di interlocutori. Qui manca anche il filtro di genere ma ci sono minigiochi online che aiutano a diversificare bene la comunicazione. Inoltre Bazoocam offre la propria piattaforma di streaming video 18+, che potrebbe piacere anche ad alcuni utenti.

— una roulette di chat video minimalista e facile da usare senza fronzoli e impostazioni ricercate per la ricerca di interlocutori. Qui manca anche il filtro di genere ma ci sono minigiochi online che aiutano a diversificare bene la comunicazione. Inoltre Bazoocam offre la propria piattaforma di streaming video 18+, che potrebbe piacere anche ad alcuni utenti. Chathub — una chat roulette con un filtro di genere di base e la possibilità di specificare la lingua di comunicazione preferita. Il sito, però, non offre soluzioni tecniche e funzionali esclusive, ma per gli amanti del minimalismo e della semplicità, questo è ciò di cui hai bisogno.

Chatroulette è davvero un’ottima scelta per coloro che sono stanchi delle classiche app di incontri o non apprezzano questo formato in generale. Qui puoi incontrare e interloquire con nuove persone in un ambiente confortevole, vederle e ascoltarle, comunicare in un modo conveniente.

Siamo sicuri che alla maggior parte di voi piacerà questo modo alternativo per fare nuove conoscenze sul Web. È veloce, comodo e sicuro. Cosa più importante, la roulette della chat video ti apre grandi prospettive. E chissà, forse il prossimo incontro casuale sarà fatidico per te.

Quindi cosa scegliere: gli appuntamenti nella realtà o quelli online?

Ovviamente, non esiste una risposta univoca a questa domanda e non può esserlo. Qualcuno trova la propria felicità nella realtà e non ha affatto bisogno di siti e app di incontri. Qualcun’altro, invece, è rimasto deluso dal tentativo di fare conoscenze nella vita reale e preferisce cercare il proprio amore sul web. Molte persone lo fanno davvero.

Non molto tempo fa, l’Università di Montreal ha condotto un’importante ricerca che ha riscontrato un aumento del numero di matrimoni dovuto all’aumento del numero di utenti Internet attivi. Allo stesso tempo, molti esperti notano che i “matrimoni generati dalla conoscenza sul Web” spesso si rivelano più forti. Le coppie che si sono incontrate online divorziano il 6% delle volte. Invece, le coppie la cui conoscenza è avvenuta dal vivo interrompono il matrimonio nell’8% dei casi. Certo, dirai che il 2% non è una differenza così grande. Questo è vero. Tuttavia, una tale differenza non può essere ignorata, perché questo è già uno schema.

In ogni caso, ti consigliamo di combinare appuntamenti online e dal vivo per aumentare le tue possibilità di successo. Anche se il numero di incontri nella realtà è diminuito notevolmente negli ultimi anni, ciò non significa che il fatidico incontro non sia dietro l’angolo. La cosa principale è non mollare mai e continuare a cercare. Prima o poi incontrerai proprio quella persona. Non importa che sia un incontro online o dal vivo.