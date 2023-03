Sappiamo che in molti stati la marijuana ricreativa è legale, ma alcuni legislatori ed esperti di salute sono preoccupati che le regole sull’erba si stiano allentando più velocemente della ricerca sulla sua sicurezza. Poiché la cannabis è ancora illegale a livello federale, è stato incredibilmente difficile eseguire studi adeguati sui suoi possibili pericoli ed effetti collaterali. Tuttavia alcuni ritengono che la legalizzazione sia l’unico modo per per aggiungere regolamenti e salvaguardie alle vendite di marijuana e proteggere i bambini dalla droga.

I consumatori devono essere in grado di sapere quanto THC c’è nei prodotti che stanno consumando, al contrario del mercato non regolamentato che stiamo affrontando attualmente, il che rende quasi impossibile saperlo. La FDA ha deciso alla fine di gennaio che non avrebbe regolamentato la cannabis come integratore alimentare. È necessario un nuovo percorso normativo per il CBD che bilanci il desiderio delle persone di accedere ai prodotti CBD con la supervisione normativa necessaria per gestire i rischi.

Depressione, la marijuana possibile causa con effetti collaterali

Pericoli degli alimenti

Una ricerca mostra che i tassi di avvelenamento pediatrico sono aumentati nelle province in cui le vendite di commestibili sono legali, rispetto alle province in cui non lo sono. Se i bambini ingeriscono questi alimenti a casa e gli operatori sanitari non si rivolgono ai centri antiveleno o si recano in una struttura sanitaria in cui un fornitore potrebbe quindi chiamare il caso, allora quel caso non verrebbe segnalato. Ed è questo il vero problema e che il più delle volte viene sottovalutato.

2. Problemi di ansia

La marijuana può causare ansia, ma il dosaggio è fondamentale, poiché è stato dimostrato che piccole quantità aiutano a ridurre l’ansia. Un tale effetto è stato osservato in un recente studio in cui i partecipanti sono stati esposti a un compito di stress psicosociale ben convalidato. Una bassa dose di THC ha ridotto la durata delle risposte emotive negative al compito e le valutazioni post-attività di come minaccioso e stimolante era il fattore di stress. Al contrario, una dose più elevata di THC ha prodotto piccoli ma significativi aumenti di ansia, umore negativo e disagio soggettivo al basale prima e durante il compito di stress psicosociale.

Un secondo studio ha suggerito che la cannabis non ha migliorato l’ansia, ma ha aiutato con i problemi di sonno. Lo studio sottolinea la necessità di un migliore processo decisionale sull’opportunità di iniziare a usare la cannabis per specifici disturbi medici, in particolare disturbi dell’umore e d’ansia, che sono associati a un aumento del rischio di disturbo da uso di cannabis.

3. Enfisema

Gli studi dimostrano che fumare marijuana può causare danni ai polmoni simili al fumo di tabacco. Sappiamo che può causare enfisema e bronchite cronica. Lo svapo non contiene prodotti di combustione, ma ha prodotti che entrano direttamente nei polmoni, che possono causare una reazione. C’è il rischio di lesioni al tessuto polmonare da aromi e altri composti, come abbiamo visto con un’ondata di lesioni polmonari indotte dallo svapo negli anni passati. Se chiedessimo a 100 scienziati se fumare marijuana provoca il cancro ai polmoni, la maggioranza direbbe di sì, perché contiene le stesse tossine e sostanze cancerogene contenute nel fumo di tabacco. In effetti, si ipotizza che una singola sigaretta di marijuana possa contenere la stessa sostanza cancerogena contenuto come 10-20 sigarette convenzionali.

4. Problemi sullo sviluppo cerebrale

L’uso di marijuana negli adolescenti può avere un effetto negativo sul loro sviluppo cerebrale. La marijuana contiene più di 500 sostanze chimiche, di cui il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) è considerato il principale composto psicoattivo. La concentrazione di THC in un prodotto a base di marijuana è direttamente proporzionale alla sua potenza o a quanto sballo darà quando viene consumato. L’uso di marijuana tra adolescenti e giovani adulti può influenzare il normale sviluppo cerebrale, portando a problemi di apprendimento, memoria, coordinazione, tempo di reazione e giudizio.

L’uso eccessivo e frequente di marijuana è associato ad allucinazioni, paranoia e una serie di problemi emotivi. La forma grave di abuso di marijuana è chiamata disturbo da uso di marijuana. Giovani che usano marijuana in tenera età, in quantità elevate e con i fattori di rischio menzionati sopra sono più inclini a sviluppare il disturbo da uso di marijuana.

5. Incidenti stradali

La marijuana, come l’alcool e quasi ogni altra droga, cambia il modo in cui ci sentiamo e il modo in cui ci comportiamo. Questo è lo scopo di una droga. E questo cambia il modo in cui guidiamo. Dobbiamo tutti renderci conto che guidare dopo aver usato la marijuana è una cattiva idea. Sta diventando sempre più chiaro che la legalizzazione della marijuana non è gratuita. Ma la legalizzazione della marijuana è ancora una novità e c’è speranza che queste tendenze iniziali possano essere invertite. Gli incidenti automobilistici con feriti sono aumentati di quasi il 6% e gli incidenti mortali del 4% negli stati in cui l’erba è legale, e non c’è stato alcun aumento negli stati in cui l’erba è illegale. Forse, con le giuste strategie educative e di applicazione, gli stati che stanno prendendo in considerazione o sono in procinto di legalizzare possono evitare l’aumento degli arresti anomali.

Foto di Alissa De Leva da Pixabay