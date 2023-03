Sono molti gli appassionati dei giochi basati sulla sorte; fra i più popolari si ricordano, per esempio, la Lotteria, il Gioco del Lotto, il 10eLotto e il Gratta e Vinci; da pochi anni, inoltre (per la precisione il 7 febbraio 2018) ha debuttato un altro tipo di lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, il MillionDAY.

Il giocatore, che deve essere maggiorenne, può partecipare all’estrazione di questo gioco attraverso la compilazione di un’apposita schedina; come per altri giochi, può farlo recandosi in una ricevitoria autorizzata e comunicando al ricevitore i numeri che intende giocare oppure può giocare in totale autonomia utilizzando dispositivi mobile, sia con sistema Android che con sistema iOS, tramite un’apposita app.

Per vincere al MillionDAY si devono indovinare almeno 2 numeri su 5; ovviamente, maggiore è il numero di numeri indovinati, maggiore sarà la vincita in denaro. La quantità dei numeri giocati varia a seconda delle modalità di gioco che si sono scelte.

Al di là della modalità di gioco scelta, è importante ricordare che assolutamente necessario giocare con la massima responsabilità ovvero tenendo ben presente che in questo tipo di giochi non esistono segreti, trucchi o strategie che possano incrementare in qualche modo le probabilità di vincita. Si tratta infatti, come detto in apertura, di giochi basati puramente sulla sorte.

Come verificare un’eventuale vincita a MillionDAY?

Qual è lo strumento online di verifica vincite del MillionDAY? Sul web se ne hanno a disposizione due: visitando il sito del gioco oppure tramite un’apposita app da installare sullo smartphone.

Sul sito del gioco si deve inserire, in un apposito modulo, il numero seriale riportato sul retro dello scontrino di gioco; cliccando sul bottone il sistema mostrerà l’esito della richiesta.

In alternativa si può utilizzare, come accennato in precedenza, un’apposita app, disponibile sia per utenti Android che per utenti iOS.

Nel caso in cui il giocatore abbia aggiunto l’opzione Extra MillionDAY sarà possibile verificare anche un’eventuale vincita derivante dai 5 numeri usciti in questa seconda estrazione.

Oltre che online, il giocatore può controllare un’eventuale vincita confrontando i numeri da lui scelti con quelli sorteggiati recandosi in ricevitoria oppure consultando la sezione Estrazioni presente sul sito ufficiale.

Quale app si deve utilizzare per controllare se si è vinto al MillionDAY?

L’app per verificare le vincite al MillionDAY è My Lotteries, l’App ufficiale dei giochi di lotteria (Il gioco del Lotto, 10eLotto, MillionDAY e Gratta e Vinci). L’App My Lotteries non serve comunque solo a verificare se si è vinto a uno dei giochi a cui si è scelto di partecipare; con essa infatti è anche possibile giocare, seguire le estrazioni in diretta e consultare comodamente tutte le statistiche relative al Gioco del Lotto, al MillionDAY e al 10eLotto.

Quali sono le modalità di riscossione di una vincita?

Le modalità di riscossione cambiano a seconda che l’importo vinto rientri o no nella cosiddetta fascia bassa di vincita; rientrano in quest’ultima i premi pari o inferiori a 10.500€. L’accredito verrà fatto direttamente sul conto di gioco dell’utente. Se invece l’importo della vincita supera i 10.500€ si hanno due possibilità di riscossione: recarsi presso una delle tante filiali di Intesa Sanpaolo presenti sul territorio italiano oppure presentare un’istanza presso l’Ufficio Premi del Concessionario. Dovranno essere ovviamente presentati la stampa della ricevuta di gioco, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

La normativa nazionale relativa ai giochi

La normativa nazionale relativa ai giochi può essere facilmente verificata sul sito di ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che esercita il presidio dello Stato nel settore dei giochi e che, attraverso vari mezzi, garantisce gli interessi dell’Erario del nostro Paese.