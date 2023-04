Uno studio recente pubblicato sulla rivista scientifica Lancet ha esaminato gli effetti sulla salute degli zuccheri aggiunti. Gli zuccheri aggiunti sono quelli che vengono aggiunti ai cibi durante la produzione, come il fruttosio, il glucosio, lo zucchero di canna e lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio.

Il nuovo studio ha scoperto che i consumi di zuccheri aggiunti possono aumentare il rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2 e obesità. In particolare, gli autori dello studio hanno concluso che il consumo di 25 grammi di zuccheri aggiunti al giorno può aumentare il rischio di malattie cardiache del 30%, il rischio di diabete di tipo 2 del 25% e il rischio di obesità del 15%.

Zuccheri aggiunti associati ad almeno 45 effetti negativi sulla nostra salute

Gli esperti del settore della salute sono da tempo preoccupati per i consumi di zuccheri aggiunti, poiché sono stati associati a un aumento del rischio di malattie croniche. Tuttavia, questo nuovo studio fornisce una prova più solida del legame tra gli zuccheri aggiunti e la salute. Il consumo di zuccheri aggiunti è diventato sempre più comune negli ultimi decenni, a causa dell’aumento della produzione di cibi trasformati e di bevande zuccherate. Gli zuccheri aggiunti sono spesso presenti in cibi che non ci aspetteremmo, come i condimenti per insalata e le salse per pasta.

Per ridurre il consumo di zuccheri aggiunti, gli esperti consigliano di evitare i cibi trasformati e di concentrarsi su una dieta a base di cibi interi, come frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre. Inoltre, si consiglia di evitare le bevande zuccherate e di bere acqua o tè non zuccherato al posto di queste. Tuttavia, la riduzione del consumo di zuccheri aggiunti non è facile per molte persone, poiché questi cibi sono spesso molto gustosi e convenienti. Gli esperti raccomandano di iniziare con piccoli cambiamenti, come sostituire le bevande zuccherate con acqua o tè non zuccherato e di evitare di aggiungere zucchero ai cibi fatti in casa.

Inoltre, molte aziende alimentari stanno lavorando per ridurre il contenuto di zuccheri aggiunti nei loro prodotti. Ad esempio, molte bevande gassate ora sono disponibili in versioni senza zucchero o a basso contenuto di zucchero. Tuttavia, gli esperti sostengono che le autorità sanitarie dovrebbero fare di più per incoraggiare le aziende a ridurre il contenuto di zuccheri aggiunti nei loro prodotti. Questo nuovo studio fornisce una prova più solida dei rischi per la salute associati al consumo di zuccheri aggiunti. Gli esperti consigliano di ridurre il consumo di zuccheri aggiunti e di concentrarsi su una dieta a base di cibi interi, come frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre. La riduzione del consumo di zuccheri aggiunti non è facile, ma piccoli cambiamenti possono fare la differenza.

Nuove linee guida per il consumo di questi zuccheri

Inoltre, questo studio solleva la questione del ruolo delle autorità sanitarie nel promuovere la riduzione del consumo di zuccheri aggiunti. Gli esperti sostengono che le autorità sanitarie dovrebbero fare di più per informare il pubblico sui rischi per la salute associati ai zuccheri aggiunti e per incoraggiare le aziende a ridurre il contenuto di zuccheri aggiunti nei loro prodotti. Alcune autorità sanitarie hanno già iniziato a intervenire. Ad esempio, la FDA degli Stati Uniti ha introdotto nuove linee guida per la riduzione del consumo di zuccheri aggiunti. Inoltre, molte città e stati degli Stati Uniti hanno introdotto tasse sulle bevande zuccherate per ridurre il consumo.

In Europa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha introdotto nuove linee guida per il consumo di zuccheri aggiunti, che raccomandano di limitare il consumo al di sotto del 10% delle calorie totali. Tuttavia, molti paesi europei hanno ancora livelli di consumo molto elevati e potrebbero essere necessarie ulteriori iniziative per ridurre il consumo di zuccheri aggiunti. Inoltre, questo studio solleva la questione della responsabilità delle aziende alimentari nella riduzione del contenuto di zuccheri aggiunti nei loro prodotti. Molti esperti sostengono che le aziende alimentari hanno la responsabilità di fornire prodotti alimentari sani e di ridurre il contenuto di zuccheri aggiunti nei loro prodotti.

Tuttavia, molti produttori di cibi trasformati hanno resistito alla riduzione del contenuto di zuccheri aggiunti nei loro prodotti, citando la necessità di mantenere il gusto e la convenienza dei loro prodotti. In sintesi, questo nuovo studio fornisce ulteriori prove dei rischi per la salute associati ai zuccheri aggiunti e solleva la questione del ruolo delle autorità sanitarie e delle aziende alimentari nella riduzione del consumo di zuccheri aggiunti. Gli esperti consigliano di ridurre il consumo di zuccheri aggiunti e di concentrarsi su una dieta a base di cibi interi, come frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre. Tuttavia, saranno necessarie ulteriori iniziative per ridurre il consumo di zuccheri aggiunti e migliorare la salute pubblica.

