I calzini utilizzati per fermare possibili coaguli di sangue quando si viaggia su voli a lungo termine, possono bloccare il russare. In Francia è in corso uno studio clinico che coinvolge 24 forti russatori per vedere se indossare i calzini al ginocchio durante il giorno e toglierli prima di coricarsi riduce il numero di disturbi notturni dovuti all’apnea notturna. Questa è una condizione correlata al russamento che sembra influenzare oltre 4 milioni di persone, non solo nel Regno Unito.

Questa condizione si verifica quando i muscoli delle vie aeree si rilassano durante il sonno. Per la maggior parte delle persone questo non rappresenta un problema, ma nell’apnea notturna porta a un collasso completo che può interrompere temporaneamente la respirazione. Il suono del russare si verifica quando l’aria vibra contro il tessuto molle mentre viene forzata oltre.

Apnea notturna, gli scaldapiedi che bloccano i coaguli di sangue possono aiutare a combattere questa condizione

Una volta che il nostro cervello si rende conto che smettiamo di respirare, invia un segnale ai muscoli delle vie aeree per far si che si contraggano nuovamente. Questo apre le vie respiratorie, spesso facendo svegliare il malato con una scossa. Nell’apnea notturna lieve, questo può accadere circa una volta ogni dieci minuti. Se è grave, significa che il sonno può essere disturbato ogni paio di minuti. L’effetto cumulativo è che il giorno successivo il malato si sente esausto, manca di concentrazione e questo aumenta il rischio di incidenti. Il trattamento standard consiste nell’indossare una maschera sul naso e sulla bocca durante il sonno, che pompa aria nel corpo.

Tuttavia alcune persone trovano la maschera ingombrante e la ricerca suggerisce che quasi un terzo dei pazienti non usa mai il dispositivo o lo abbandona entro 12-15 mesi. I calzini che ovviamente costano di meno del precedente trattamento, potrebbero aiutare riducendo la quantità di liquido che si accumula nella parte inferiore delle gambe durante il giorno. Piccoli studi hanno scoperto che a causa della gravità, parte di questo fluido si “sposta” verso l’alto nella zona del collo quando qualcuno è sdraiato a letto la notte e che questo può portare all’apnea notturna. Questo perché i muscoli intorno alla trachea non riescono a sostenere il peso extra.

Uno studio del 2015 in Canada ha rilevato che quando gli uomini con grave apnea notturna indossavano calze a compressione ogni giorno per due settimane, i loro risvegli notturni si dimezzavano. Anche l’accumulo di liquidi attorno al collo è stato notevolmente ridotto. Un esperto indipendente del sonno, ha affermato che sebbene la terapia con calze da volo sembri promettente, le prove finora suggeriscono che riduce solo la gravità dell’apnea notturna, piuttosto che eliminarla del tutto.

Foto di Alexander Grey da Pixabay