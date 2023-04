La depressione è un disturbo mentale molto comune e complesso con potenziali cause, ma un possibile fattore scatenante potrebbe essere qualcosa di apparentemente benigno come ciò che stiamo mangiando. Un nuovo studio ha suggerito un collegamento sempre più crescente tra cibo e umore. Alcuni alimenti possono portare a un rischio maggiore di depressione.

Sappiamo bene che un’alimentazione sana sia associata a buona salute, ma raramente discutiamo dell’importanza di un’alimentazione sana per il cervello in via di sviluppo, probabilmente l’organo più importante del corpo. I cibi che consumiamo hanno una grande influenza sulla nostra salute mentale e sulla funzione cognitiva, a causa della connessione tra il nostro intestino e il nostro cervello. Questi organi sono stati intimamente correlati anche prima che nascessimo; si sviluppano dalle stesse identiche cellule nell’embrione.

Depressione, alcuni cibi che mangiamo possono influenzarla

Lo studio suggerisce che collegati tramite il nervo vago, che a sua volta collega le terminazioni nervose del nostro intestino ai nervi del cervello, il nostro apparato digerente e la nostra mente parlano letteralmente tra loro. Più del 90% dei recettori per il neurotrasmettitore serotonina, che è responsabile dell’umore e della cognizione, si trova nell’intestino, evidenziando quanto sia potente questa connessione cibo-umore. I modelli alimentari sani ed equilibrati sono correlati ad una salute mentale positiva mentre le diete più ricche di cibi trasformati e zuccherati sono associate a sintomi di cattiva salute mentale, come depressione e ansia.

Quindi se vogliamo fare del bene alla nostra salute mentale dobbiamo cercare di evitare questi cibi che influenzano il nostro umore e potrebbero renderci depressi. Scopriamo insieme quali sono questi cibi da evitare per mantenere la nostra salute mentale.

Bevande zuccherate

Il consumo di zuccheri raffinati presenti nelle bibite gassate innesca picchi di zucchero nel sangue che possono portare a significativi sbalzi d’umore e affaticamento. Studi osservazionali hanno suggerito un collegamento tra bere bevande zuccherate e disturbi dell’umore. Rispetto alle persone che non bevevano soda, coloro che bevevano l’equivalente di tre lattine di cola al giorno potevano avere un rischio maggiore del 25% di sviluppare la depressione.

2. Salumi

Gli alimenti a basso contenuto di nutrienti e altamente trasformati, compresi i salumi, sono spesso ricchi di nitrati e additivi chimici che creano infiammazioni sia nel nostro corpo che nel cervello. L’infiammazione nel cervello è un colpevole comune dei sintomi di scarsa salute mentale come l’ansia. Altri studi suggeriscono una possibile connessione tra nitrati e mania negli esseri umani. Le persone ricoverate in ospedale per un episodio di mania avevano più di tre volte le probabilità di aver mangiato salumi con nitrato rispetto alle persone senza una storia di grave disturbo psichiatrico.

3. Grani raffinati

Questi alimenti promuovono l’infiammazione e influenzano negativamente la salute del microbioma intestinale, che ostacola una comunicazione efficace tra l’intestino e il cervello. E la salute mentale ne risente. Al contrario, mangiare cereali integrali ricchi di fibre migliora il controllo della glicemia e può aiutare a prevenire il diabete di tipo 2. La ricerca suggerisce che i cereali integrali come l’avena, il riso integrale, il 100% di grano integrale e il bulgur possono aiutare a bilanciare i livelli di neurotrasmettitori che stabilizzano il benessere e l’umore, come la tirosina e la serotonina.

4. Fast food

I cibi fritti e i pasti dei fast food sono spesso ricchi di sale, grassi saturi, zuccheri raffinati e persino grassi trans, che possono peggiorare l’ansia e la depressione. Uno studio ha rilevato che le persone che mangiano regolarmente fast food come hamburger, salsicce e pizza, hanno il 51% di probabilità in più di sviluppare la depressione rispetto alle persone che mangiano raramente o non mangiano mai fast food. Qual è uno dei modi migliori per contrastare l’infiammazione e sostenere la salute dell’intestino e del cervello? Seguire una dieta in stile mediterraneo ricca di verdure, frutta, olio d’oliva, pesce e cereali integrali, che è stata collegata alla riduzione del rischio di sviluppare la depressione.

Foto di moerschy da Pixabay