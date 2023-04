La parola flow non ha una traduzione idonea in italiano, nel senso proprio del termine flusso. Ma sappiamo tutti di cosa si tratta quando lo troviamo. Quella sensazione di essere completamente immersi in un’attività, al punto da perdere la cognizione del tempo, è qualcosa a cui tutti aspiriamo prima o poi, che sia al lavoro oa casa giocando a un videogioco. Ma come è possibile entrare in uno “stato di flusso“?

Gli scienziati hanno scoperto un nuovo modo per trovare il flusso, misurando l’esperienza.

Misura il flusso per trovarlo ovunque

Anche se sembra insolito, il flusso può essere misurato durante l’esecuzione di un determinato compito. I ricercatori NTNU hanno sviluppato un test, noto come General Flow Propensity Scale, che ci consente di calcolare il nostro stato ottimale. Qualcosa che può essere molto utile se vogliamo sapere se abbiamo già trovato il flusso o siamo almeno vicini a provare questa sensazione.

Si tratta di un questionario self-report con 13 domande, basato sulle idee di Csikszentmihalyi e Larson, che valuta le principali caratteristiche dello Stato. Cioè, la preferenza per la sfida, la capacità di profonda concentrazione, il piacere della concentrazione e della sfida e lo sviluppo degli interessi. Il team, infatti, ha già testato questo metodo su 228 persone tra i 18 ei 76 anni, a distanza di una settimana, e i risultati finali sono stati positivi.

La sua scala ha rivelato che l‘età era significativamente correlata con questa sensazione. Più i partecipanti erano anziani, più era probabile che trovassero flusso nelle attività quotidiane.

Inoltre, ha dimostrato che la personalità autotelica o autonoma, che definisce coloro che amano ciò che stanno facendo, non è rilevante nello stato di flusso. Il che significa che chiunque può raggiungerlo in vari contesti.

Quindi, come possiamo trovare il flusso?

La scienza ritiene che lo stato di flusso possa essere raggiunto solo quando la sfida di un compito è elevata ed è bilanciata dall’abilità della persona. Fondamentalmente, lo trovi da qualche parte tra la noia e la paura. Ecco perché possiamo trovarlo a volte da solo e altre volte in gruppo.

Tuttavia, se lo desideri, puoi utilizzare questa scala scientifica per determinare quanto sei incline a trovare il flusso nelle attività quotidiane. Devi solo valutare ciascuna delle 13 domande seguendo la scala Likert, che va da 1 a 5 (1 è fortemente in disaccordo e 5 è fortemente d’accordo).

I ricercatori hanno anche ripetuto questo test su 23 degli oltre 200 partecipanti, per assicurarsi che i risultati fossero stabili. In tal modo, hanno ottenuto coefficienti ICC compresi tra 0,61 e 0,96 per il punteggio totale. Questi risultati indicano un grado di variazione relativamente basso nel test, quindi è un questionario sicuro.

In questo senso, possiamo usarlo come test di conferma. Dopotutto, dove troviamo il flusso può dirci qualcosa su quali sfide sono giuste per noi e per le nostre capacità.

“L’esperienza o flusso ottimale è prodotto dall’interazione tra sfida e abilità. Questa scala cerca di catturare la propensione a fluire in tutte le situazioni, da qui il suo nome”, spiega Hermundur Sigmundsson, Professore presso il Dipartimento di Psicologia della NTNU. Questo potrebbe essere un ottimo modo per iniziare a manipolare il flusso poiché i sondaggi sono sempre stati i migliori alleati dell’essere umano.