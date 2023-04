Stiamo vivendo un grande paradosso sociale. Le persone discutono dell’importanza di avere menti e cervelli diversi, anche se nessuno sa con certezza quali siano le loro differenze. Infatti, è abbastanza comune sentire frasi come “gli esseri umani sono intelligenti grazie al loro cervello e alla loro mente“, in cui questi termini sono usati come se fossero dipendenti l’uno dall’altro.

Sappiamo che la semantica a volte può creare confusione, ma “mente” e “cervello” non sono la stessa cosa. All’interno della nostra testa, entrambi svolgono funzioni diverse. Quindi, se hai mai usato queste parole come sinonimi, è bene tenere presente quanto segue.

“La biologia ti dà un cervello, ma la vita lo trasforma in una mente”

Questo estratto dal libro Middlesex di Jeffrey Eugenides descrive perfettamente la natura della nostra mente e ciò che la differenzia dal cervello. La mente è un’entità astratta che, sebbene sia attivata attraverso il cervello, ne è separata. Al contrario, il cervello è un organo e, come tale, è dotato di materia grigia e bianca e di neurotrasmettitori. In questo senso, potremmo dire che la mente non ha forma o struttura mentre il cervello sì.

Questa sarebbe la differenza biologica tra i due. Tuttavia, c’è un’altra discrepanza ancora più rilevante: la funzione di ciascuno. Tutto ciò che riguarda il controllo involontario dell’organismo e delle sostanze neurochimiche è opera del cervello. Ma pensiero, memoria, ragionamento e sentimenti fanno parte dei processi mentali. Ecco perché tutti possiamo rilasciare serotonina quando siamo felici, ma non tutti la percepiamo allo stesso modo.

Molto più che una differenza

La neuroscienziata Chantel Prat ha discusso del cervello e delle diverse prospettive umane in un recente articolo per la rivista Nature. Uno degli aspetti che ha evidenziato è stato il modo in cui le nostre menti cambiano dopo un incidente. Sebbene la maggior parte delle loro capacità fisiche rimanga intatta, i modi distintivi di pensare, sentire e comportarsi dei sopravvissuti sono alterati. Ciò dimostra che il cervello e la mente operano in modo diverso, anche se sono strettamente correlati. “Il cervello è un organo che prende quel sangue ossigenato e lo traduce nell’energia che crea ogni pensiero, sentimento e comportamento. Tuttavia, la mente è ciò che ti rende te“, ha spiegato Chantel Pratt.

Per dimostrarlo, ha studiato di tutto, dai gesti all’attività cerebrale di Jasmine, sua figlia appena nata. Fu allora che scoprì che la ragazza sarebbe stata mancina in futuro, molto prima che se ne delineasse il comportamento. Questo perché il suo cervello era effettivamente lateralizzato per il linguaggio.

I bambini destrimani di solito hanno segnali linguistici provenienti da entrambi gli emisferi, mentre i bambini mancini mostrano più attività nella parte destra del cervello. Non a causa di un difetto nell’organo, ma a causa dei processi mentali che svolgono. “Il cervello di Jasmine ha mostrato lo schema opposto quando ha differenziato le parole che conosceva da quelle che non conosceva. La cosa interessante è che questa costruzione del mondo non accade solo quando stai leggendo qualcosa, ma accade intorno a te tutto il tempo“, ha spiegato ancora Chantel Pratt.

Simile, ma non lo stesso

Che cosa significa tutto questo? In modo pratico, possiamo dire che il cervello ci aiuta semplicemente a vedere il mondo, e la mente è ciò che dà significato a ciò che vediamo.

Ogni volta che l’organo riceve uno stimolo, risponde costruendo nuove connessioni o rinforzando quelle esistenti. Questa trasformazione avviene involontariamente, ma puoi anche lavorarci sopra. Ecco perché ci sono persone che a volte vedono un vestito blu e nero, altre volte rosa e oro. “Cervelli diversi possono comprendere il mondo in modi diversi e prendere decisioni basate su comprensioni diverse. Sbaglierò quando mi metteranno di fronte a qualcuno che la pensa diversamente da me“.

Quindi, nella pratica, abbiamo grossolanamente sottovalutato i meccanismi del cervello e della mente. Sebbene siano correlati, svolgono funzioni completamente diverse.