Molti di noi passano troppo tempo sui propri telefoni cellulari. Strumento che oggi serve per pagare le bollette, fissare un appuntamento per prendere un caffè con un amico o mandare un messaggio alla famiglia che vive lontana. Controllare le previsioni del tempo, scrivere un’idea, scattare una foto, girare un video, creare un album, ascoltare un podcast, guardare le indicazioni stradali, fare un calcolo, accendere anche la torcia. Tutte queste attività possono essere eseguite tramite smartphone.

Uno studio recente ha rilevato che gli adulti statunitensi controllano i loro telefoni cellulari in media 344 volte al giorno, una volta ogni quattro minuti. In tutto, trascorrono quasi tre ore al giorno sull’attrezzatura. Il problema per molti di noi è che un’attività rapida sul nostro telefono porta a un rapido controllo della posta elettronica o dei social media. Finché, all’improvviso, siamo finiti risucchiati dallo schermo.

È un circolo vizioso. Più utili sono i nostri telefoni cellulari, più li usiamo. Più li usiamo, più percorsi neurali creiamo nel nostro cervello per farci rispondere al telefono per qualsiasi attività che si presenta e più abbiamo voglia di controllare il dispositivo, anche quando non ne abbiamo bisogno.

50 anni fa, Martin “Marty” Cooper fece la prima telefonata da un telefono cellulare. Fabbricò lui stesso il dispositivo: un telefono beige, delle dimensioni di un mattone, molto diverso dagli “smartphone attuali”, che sono sottili e ricoperti di vetro. Il dispositivo di Cooper non aveva fotocamera e non inviava messaggi di testo. La sua batteria consentì solo 30 minuti di conversazione e ci sono volute 10 ore per la ricarica. Oggi, l’inventore non pensa ai moderni “smartphone” come a un dispositivo per fare telefonate. “In realtà non è molto buono in molti modi. Pensaci. Prendiamo un pezzo di plastica e vetro, che è piatto, e lo posizioniamo contro la curva della nostra testa. La nostra mano è in una posizione scomoda”, ha detto.

Lasciando da parte quella difficoltà e le preoccupazioni su aspetti specifici del nostro mondo iperconnesso, cosa sta facendo la nostra dipendenza dal cellulare al nostro cervello? Va tutto male o c’è un aspetto positivo?

È facile immaginare che con la nostra dipendenza dai dispositivi che cresce anno dopo anno, la ricerca faccia fatica a tenere il passo. Quello che sappiamo è che la semplice distrazione di controllare il telefono o guardare una notifica può avere conseguenze negative. Né è qualcosa di molto sorprendente poiché sappiamo che, in generale, svolgere più compiti contemporaneamente compromette la nostra memoria e le nostre prestazioni.

Uno degli esempi più pericolosi è l’uso dei telefoni cellulari durante la guida. Uno studio ha concluso che il semplice atto di parlare al telefono, senza inviare messaggi di testo, è sufficiente per ridurre la velocità di reazione degli automobilisti sulla strada.

E questo vale anche per le attività quotidiane meno rischiose. Un altro studio ha rilevato che l’ascolto di un semplice segnale acustico di notifica faceva sì che i partecipanti si comportassero molto peggio in una determinata attività. Hanno fatto quasi male quanto i partecipanti che hanno parlato o inviato messaggi mentre erano al lavoro.

E non è solo l’uso del cellulare ad avere conseguenze. La sua semplice presenza può influenzare il modo in cui pensiamo. In un altro studio recente, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di posizionare i loro telefoni cellulari accanto a loro in modo che fossero visibili, nelle vicinanze, fuori dalla vista o in un’altra stanza.

I partecipanti hanno quindi eseguito una serie di compiti per testare la loro capacità di elaborare e richiamare informazioni, concentrarsi e risolvere problemi. È stato riscontrato che le prestazioni erano molto migliori quando i telefoni erano in un’altra stanza e non nelle vicinanze, indipendentemente dal fatto che fossero visibili o meno, accesi o spenti. Lo stesso risultato è stato ottenuto anche quando la maggior parte dei partecipanti ha dichiarato di non pensare consapevolmente ai propri dispositivi.

A quanto pare, la sola vicinanza del cellulare contribuisce alla “fuga di cervelli”. Il nostro cervello sembra lavorare molto inconsciamente per inibire il desiderio di controllare il nostro cellulare o monitorare costantemente l’ambiente per sapere se dovremmo alzare il telefono, ad esempio quando ci aspettiamo una notifica. Tuttavia, questa deviazione dell’attenzione può rendere difficile l’esecuzione di qualsiasi compito. I ricercatori hanno concluso che l’unica soluzione è posizionare il dispositivo in una stanza completamente diversa.

Questa è la cattiva notizia, o parte di essa. Ma gli esperti hanno recentemente concluso che potrebbe esserci anche un lato positivo della nostra dipendenza dal cellulare. È credenza comune, ad esempio, che affidarsi al telefono per qualsiasi cosa atrofizzi la nostra capacità di memoria. Ma questa potrebbe non essere una conclusione così semplice.

In uno studio recente, ai volontari è stato fornito uno schermo con cerchi numerati che dovevano trascinare in giro. Più alto è il numero nel cerchio, più volontari riceverebbero se lo spostassero nel modo giusto. La metà dei partecipanti è stata in grado di annotare sullo schermo quali cerchi dovrebbero andare su lati diversi. L’altra metà doveva fare affidamento solo sulla memoria.

L’accesso ai promemoria digitali ha aiutato le prestazioni. Sorprendentemente, i partecipanti che hanno utilizzato i promemoria non solo hanno ricordato meglio i cerchi annotati, ma anche i cerchi che non erano stati registrati. I ricercatori ritengono che affidando le informazioni più importanti al dispositivo, la memoria dei partecipanti sia stata liberata per immagazzinare le informazioni meno preziose. Lo svantaggio era che quando i partecipanti non avevano più accesso ai promemoria, persisteva il ricordo dei cerchi di valore inferiore, ma non riuscivano più a ricordare i valori più alti.

Saranno necessari ancora molti anni di ricerca prima di poter sapere esattamente cosa sta facendo la nostra dipendenza dal cellulare alla nostra forza di volontà e alla nostra cognizione a lungo termine. Fino ad allora, c’è un altro modo per cercare di ridurre gli effetti dannosi. E ha a che fare con il modo in cui pensiamo al nostro cervello.

Gli individui che credono che il cervello abbia risorse “limitate” – cioè, pensano che resistere a una tentazione abbassi la nostra resistenza a quella successiva – sono in realtà più propensi a mostrare questo fenomeno durante gli studi. Ma ci sono persone che pensano che più resistiamo alla tentazione, più rafforziamo la nostra capacità di continuare a resistere – in altre parole, che il nostro cervello abbia risorse illimitate. Per loro, esercitare l’autocontrollo o l’affaticamento mentale su un compito non compromette le nostre prestazioni nel compito successivo.

La cosa più affascinante è la visione limitata o illimitata del cervello, in gran parte può essere culturale. E che le persone dei paesi occidentali potrebbero essere più propense a credere che la mente sia limitata rispetto a coloro che vivono in altre culture, come l’India, per esempio.