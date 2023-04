Continua a stupire come l’intelligenza artificiale sia in grado di creare contenuti assolutamente falsi ma incredibilmente plausibili. Dopo le immagini fake che hanno fatto il giro del mondo, l’IA ha generato un vero e proprio talk show su Twitch, con ospiti del calibro di Dave Chappelle, Steve Jobs, Elon Musk, Donald Trump, Barack Obama, Keanu Reeves e persino Gesù, oltrepassando i confini della blasfemia.

Il talk va in onda 24 ore su 24 sul canale Twitch di AtheneAIHeroes, che è il nome del programma stesso. Inutile sottolineare – ma di questi tempi non è mai inutile – che le risposte fornite dagli ospiti sono tutte generate dall’AI, che elabora le informazioni accedendo ad un vasto database. Del resto l’intelligenza artificiale almeno per ora non ha ancora il potere di riportare in vita i morti.

AtheneAIHeroes: il talk show dell’AI

Il progetto nasce dalla fantasia del quarantenne belga Bachir Boumaza, conosciuto sul web con lo pseudonimo di Athene. Questo, famoso per i suoi live streaming mentre giocava a World of Warcraft, ha deciso di ospitare sul suo canale le versioni AI di alcune delle personalità più importanti del pianeta. Il pubblico può porre domande tramite sondaggi e l’IA, impersonando l’ospite di turno, risponde.

Tra momenti di evidente imbarazzo, in cui l’intelligenza artificiale mostra i suoi limiti, e momenti divertenti, il canale Athene sta macinando spettatori e curiosità. Nello specifico l’AI che fornisce le risposte è GPT3 il motore di ChatGPT, che è stato recentemente soppiantato dal rilascio del più aggiornato GPT4.