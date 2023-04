Nell’ultimo periodo sta letteralmente spopolando una nuova truffa molto pericolosa, in quanto pressoché inedita e sconosciuta, perpetrata ai danni di migliaia di consumatori residenti nei condomini di tutta Italia. Se trovate un avviso con intestazione del Ministero dell’Interno con le seguenti modalità, non credeteci ed avvisate subito le autorità competenti.

Stando alle ultime segnalazioni, il volantino affiso sui portoni dei condomini coinvolti è purtroppo ben fatto, presenta intestazione ‘Ministero dell’Interno’, ed invita gli “eventuali non residenti dell’edificio, di lasciare subito le abitazioni ospitanti”. Proseguendo nella lettura, si scopre che, per contrastare un ipotetico abusivismo, si presenteranno di porta in porta degli addetti che richiederanno l’esposizione dei documenti e degli attestati di proprietà (documento di locazione/contratto di affitto e documenti generici), minacciando che è prevista una ammenda fino a 206 euro o reclusione fino a 12 anni nei casi più gravi.

Avvisi nei condomini, la nuova truffa

A prima vista sembra tutto vero, peccato che sia una truffa pensata appositamente da parte dei malviventi per farsi aprire le porte di casa, accedendo ai vani di proprietà per rubare tutto ciò che potreste avere di valore. Il metodo è sempre il solito, si presenterebbero due addetti, uno vi distrae e l’altro perlustra l’appartamento in cerca di valori.

Il consiglio che vi possiamo dare resta sempre lo stesso, non aprite mai la porta a queste persone, se avete sospetti contattate immediatamente i Carabinieri per una verifica, ed anche se si mostrassero gli stessi, chiedete che venga esibito un tesserino di riconoscimento, in modo da essere sicuri. Nella peggiore delle ipotesi, non fateli entrare in casa, uscite voi sul pianerottolo, chiedendo lumi sul motivo della loro presenza nell’edificio.