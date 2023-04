Xiaomi, uno dei principali produttori di smartphone cinesi, ha annunciato il lancio di un nuovo smartphone con fotocamera ultra-potente e accessori innovativi. Il dispositivo, chiamato Xiaomi 13 Ultra, è dotato di una fotocamera principale da 108 megapixel e una serie di funzionalità avanzate per la fotografia, tra cui un grip accessorio e filtri per obiettivi a vite.

Il grip accessorio è un’innovazione interessante. Si tratta di un’impugnatura a forma di pistola che si aggancia al telefono e offre una presa più salda durante la ripresa di foto e video. Questo rende l’uso del telefono come fotocamera più comodo e stabile, migliorando la qualità delle foto e dei video.

Xiaomi, nuovo smartphone con Camera Ultra, filtri e grip accessorio

Inoltre, lo smartphone è dotato di un sistema di obiettivi intercambiabili a vite, che consente agli utenti di utilizzare filtri per gli obiettivi. Ciò significa che è possibile applicare filtri per ottenere effetti speciali come il bokeh, il bianco e nero, la saturazione dei colori e altro ancora. Questa funzione è particolarmente interessante per i fotografi professionisti e gli appassionati di fotografia. La fotocamera principale è la prima fotocamera per smartphone con risoluzione da 108 megapixel. Ciò significa che le foto scattate con questo dispositivo saranno estremamente dettagliate e nitide. Inoltre, la fotocamera è dotata di una serie di funzionalità avanzate, tra cui l’autofocus laser, il rilevamento del volto e la registrazione video in 8K.

Lo smartphone è dotato anche di una fotocamera frontale da 32 megapixel, che consente di scattare selfie di alta qualità. Inoltre, il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione 2K, che offre una qualità dell’immagine superiore. Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 895, il che significa che è estremamente veloce e potente. Inoltre è dotato di una batteria da 5000 mAh, che dovrebbe durare tutto il giorno con un uso normale.

In definitiva, lo Xiaomi 13 Ultra sembra essere un dispositivo molto interessante per gli appassionati di fotografia e per coloro che cercano un dispositivo potente e versatile. La fotocamera principale da 108 megapixel, il grip accessorio e i filtri per obiettivi a vite lo rendono uno dei dispositivi più avanzati sul mercato. Tuttavia, il prezzo del dispositivo non è ancora stato annunciato, quindi non sappiamo quanto costerà rispetto ad altri dispositivi simili sul mercato.

Foto di Amarnath Radhakrishnan da Pixabay